Almendralejo pierde su voz en el Consejo Regulador del Cava tras una mínima participación

Almendralejo se ha quedado sin representación en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cava tras las recientes elecciones celebradas para renovar este órgano, en un proceso marcado además por una histórica caída de participación entre los productores extremeños. Después de apenas cuatro años con presencia dentro del Consejo Regulador, el representante almendralejense Juan Antonio Álvarez Lázaro deja de formar parte del organismo tras no concurrir ninguna candidatura vinculada a Almendralejo en estos comicios.

La ausencia extremeña en el Consejo llega después de varios meses de tensiones internas relacionadas con la ampliación de superficie de viñedo de cava. El conflicto se remonta al pasado mes de enero, cuando Juan Antonio Álvarez optó por abstenerse en la votación sobre el respaldo al acuerdo ministerial que prohíbe durante tres años nuevas plantaciones de cava en las zonas productoras. Aquella abstención permitió posteriormente a la Junta de Extremadura recurrir la resolución, defendiendo que las autorizaciones de plantación deberían decidirse anualmente en función de criterios técnicos y de mercado y no mediante una prohibición generalizada.

Temor a la calidad extremeña

La Comunidad de Labradores de Almendralejo considera que la negativa de sectores catalanes y valencianos a permitir nuevas plantaciones en Tierra de Barros refleja el temor existente hacia la creciente competitividad y calidad de los vinos base para cava producidos en Extremadura.

Sin embargo, uno de los datos que más preocupación ha generado en el sector ha sido el desplome de participación registrado en las elecciones. Según ha denunciado públicamente la Comunidad de Labradores de Almendralejo, la participación entre productores de uva de cava de la localidad ha pasado del 59,93% registrado en 2022 al 13,73% en este último proceso electoral. Hace cuatro años participaron 169 de los 282 productores censados gracias a una candidatura conjunta entre Almendralejo y Requena. En cambio, en estas elecciones, con un censo incluso superior de 302 productores, únicamente votaron 41 viticultores, registrándose además cuatro votos en blanco, lo que deja la participación real en apenas un 13,58%.

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