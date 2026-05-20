El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo

El AVE extremeño lleva mucho tiempo esperando una solución para el paso de la Alta velocidad por Toledo, que no llega. Frente a ello, ha encontrado una vía provisional para avanzar mientras se resuelve este punto, uno de los puntos más complejos del trazado definitivo. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este miércoles que en los próximos días someterá a información pública un estudio informativo complementario para construir un ramal de conexión transitorio entre la LAV Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara.

Este "baipás" supone un movimiento relevante para la futura conexión de alta velocidad Madrid-Extremadura, porque permite plantear una solución intermedia para mejorar antes los tiempos de viaje entre Madrid y la región sin esperar a que se cierre toda la tramitación del trazado definitivo por Toledo. En paralelo, Transportes contratará en las próximas semanas un nuevo estudio informativo para analizar las propuestas de trazado planteadas por las administraciones de Castilla-La Mancha.

Un atajo ferroviario provisional

El estudio que se someterá ahora a información pública lleva por nombre "Estudio Informativo complementario del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Madrid-Oropesa. Tramo I. Ramal de conexión provisional entre la LAV Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara en el entorno de Bargas (Toledo)".

El procedimiento se abrirá con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir del día siguiente, se iniciará un plazo de 30 días hábiles para que las personas físicas, instituciones y administraciones interesadas puedan formular observaciones sobre la concepción global del trazado.

Las dos alternativas en rosa y azul, que sortearían la capital de Toledo por el norte para unirse en el entorno de Bargas a la línea convencional de tren a Extremadura. Cabe recordar que la Alta velocidad aún está pendiente de ejecutarse en toda la provincia de Toledo. / Ministerio de Transportes

Transportes ha explicado que este trámite se realiza conforme a la Ley del Sector Ferroviario y también a efectos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La clave es que la actuación no sustituye al trazado definitivo de la alta velocidad, sino que funciona como una conexión transitoria para ganar tiempo mientras se resuelve la solución final.

Trenes desde Atocha

La nueva conexión provisional, sumada a la futura electrificación de la línea convencional, permitirá servicios ferroviarios con origen en Puerta de Atocha, en Madrid. Los trenes podrán utilizar la LAV Madrid-Sevilla hasta Pantoja y, desde ahí, enlazar con otro tramo de la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara para continuar hacia Extremadura.

Con esta fórmula, el ministerio busca adelantar la mejora de los tiempos de viaje en los servicios ferroviarios entre Madrid y Extremadura mientras se finalizan los estudios pendientes del paso por Toledo. Es decir, el Gobierno plantea una vía intermedia para que la región no tenga que esperar a que se resuelva por completo uno de los tramos más complejos del corredor.

Transportes ha situado esta decisión dentro del compromiso del Gobierno de dotar a Extremadura de una conexión ferroviaria de alta velocidad acorde con los plazos comprometidos con la Unión Europea. Las previsiones del ministerio y la Comisión Europea sitúan el corredor Madrid-Lisboa en unas cinco horas de viaje a finales de 2030, y la conexión plenamente terminada, con un viaje de unas tres horas, antes de que acabe 2034.

Dos alternativas para el ramal

El estudio informativo complementario ha diseñado dos nuevas alternativas de trazado con parámetros propios de una línea de alta velocidad. Ambas se han concebido para vía doble electrificada, ancho estándar, tráfico exclusivo de viajeros y una velocidad genérica apta para 350 kilómetros por hora.

El documento incluye todos los ramales necesarios para conectar con la LAV Madrid-Sevilla en el extremo este. En el lado oeste, será necesario incorporar un cambiador de anchos antes de enlazar con la línea convencional. Además, está prevista la inclusión de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) para aumentar la capacidad de la línea ferroviaria.

Una vez definidas técnicamente las dos opciones, Transportes ha realizado un análisis multicriterio para comparar ambas alternativas, tal como establece la Ley del Sector Ferroviario. La conclusión del estudio es que la opción más recomendable es la alternativa 1, situada más al norte, frente a la alternativa 2, ubicada más al sur.

El origen del proyecto

El antecedente directo de esta actuación está en diciembre de 2020, cuando se sometió a información pública el Estudio Informativo del Proyecto de la Línea ferroviaria de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Madrid-Oropesa.

El objetivo de aquel estudio inicial era definir la solución más adecuada para una nueva infraestructura de alta velocidad entre Madrid y Oropesa, que permitiera mejorar sensiblemente la calidad y las prestaciones de los servicios ferroviarios y dar continuidad al resto de tramos del corredor Madrid-Extremadura.

Ese estudio contemplaba el diseño de una línea de doble vía electrificada y ancho estándar. Debido a la longitud de la actuación, el proyecto se dividió en cuatro tramos: I Toledo, II Torrijos, III Talavera y IV Oropesa.

Tramos con distinta tramitación

Tras el trámite de información pública y audiencia del estudio completo, las alegaciones recibidas hicieron prever modificaciones significativas en los tramos I Toledo y II Torrijos. Por ese motivo fue necesario redactar un nuevo estudio informativo, denominado Madrid-Oropesa, nuevas propuestas de trazado, que se sometió a información pública y audiencia en diciembre de 2024.

| / Ministerio de Transportes

La situación es diferente en los tramos III Talavera y IV Oropesa. Según Transportes, estos dos tramos no sufrirían modificaciones significativas como resultado del trámite de información pública y se encuentran en evaluación ambiental desde diciembre de 2024. Son, por tanto, los que tienen una tramitación más adelantada.

En diciembre de 2025, además, se inició el proceso para la evaluación ambiental del tramo II Torrijos, con la remisión al órgano ambiental del resultado relativo a este tramo de la información pública y audiencia celebrada en diciembre de 2024.

El escollo del paso por Toledo

El tramo más delicado sigue siendo el paso por Toledo de la LAV Madrid-Extremadura. En la aprobación provisional del 13 de diciembre de 2024, dentro del estudio informativo de nuevas propuestas de trazado, Transportes propuso la alternativa Toledo Central para el tramo I.

Sin embargo, durante el proceso de alegaciones, las principales administraciones afectadas (el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) plantearon trazados alternativos. Según el ministerio, esas propuestas constituyen una modificación sustancial de las soluciones que ya habían sido sometidas a información pública.

Esa circunstancia obliga a redactar un nuevo estudio informativo y a tramitar de nuevo su correspondiente evaluación ambiental. El contrato para la redacción de ese documento se formalizará en las próximas semanas y deberá analizar la viabilidad de las soluciones propuestas por las administraciones castellanomanchegas.

Patrimonio, agua y medio ambiente

Transportes ha advertido de que el conocimiento acumulado sobre el entorno de Toledo apunta a una tramitación de gran complejidad técnica. El nuevo estudio informativo requerirá numerosos estudios temáticos, especialmente en materia patrimonial, hidrológica y ambiental.

Precisamente por esa complejidad, el ministerio considera necesario avanzar en la conexión transitoria de Bargas. El objetivo es reducir los tiempos de viaje con Extremadura mientras se resuelven los estudios del trazado definitivo por Toledo, una pieza que continúa condicionando el calendario general de la línea.

Una conexión estratégica con Lisboa

La actuación forma parte del corredor de alta velocidad Madrid-Lisboa, una infraestructura estratégica para Extremadura y para la conexión ferroviaria de la península con Portugal. Aunque el ramal de Bargas tiene carácter provisional, su importancia reside en que permitiría anticipar mejoras de servicio sin esperar a que se cierre todo el trazado de alta velocidad entre Madrid y Oropesa.

Transportes ha vinculado además la actuación con la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, orientada a mejorar la cohesión social, impulsar el crecimiento económico y resolver problemas reales de movilidad. El ministerio subraya que el ferrocarril se alinea con esos objetivos y contribuye a una movilidad más sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

En concreto, la actuación contribuirá al desarrollo de los corredores TEN-T, a la interoperabilidad nacional e internacional y al impulso del tráfico ferroviario de mercancías, aunque el ramal ahora planteado está diseñado para tráfico exclusivo de viajeros.

La región lleva décadas reclamando una conexión ferroviaria digna con Madrid y Lisboa, y el nuevo estudio abre una posibilidad intermedia en un corredor marcado por sucesivos trámites, alegaciones y retrasos. La clave estará ahora en la publicación del anuncio en el BOE, el periodo de 30 días hábiles de información pública y la evolución de la tramitación ambiental.