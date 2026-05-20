Cinco sesiones para preparar el relevo en los negocios familiares extremeños

Mérida ha acogido la primera sesión de un programa dirigido a fundadores, propietarios y futuros sucesores de negocios familiares extremeños. La formación suma 40 horas y aborda sucesión, patrimonio, fiscalidad, gobierno interno y gestión de conflictos para ordenar cambios de generación.

El Programa de Formación de Especialización en Empresa Familiar ha comenzado dentro de la iniciativa "Releva Empresa Familiar", promovida por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar y cofinanciada por la Junta de Extremadura. La secretaria general de Economía, Empleo y Comercio, Celina Pérez Casado, ha participado en la apertura.

El objetivo es anticiparse al momento en el que el fundador deja paso a otra generación. En una empresa familiar, ese cambio no afecta solo a la dirección del negocio. También puede modificar la relación entre familiares, el reparto de responsabilidades y la forma de tomar decisiones.

De la familia a la gestión

La primera sesión ha servido para situar los rasgos propios de este modelo empresarial. Se han abordado la singularidad de las familias empresarias, el contexto económico actual y las fórmulas de gobierno tanto dentro de la familia como en la compañía.

En la jornada ha intervenido Manuel Bermejo, consejero de familias empresarias y profesor del IE Business School. Su participación se ha completado con una mesa redonda en la que los asistentes han podido compartir experiencias sobre procesos de continuidad.

Programa de Formación de Especialización en Empresa Familiar, enmarcado en "Releva Empresa Familiar". / Cedida

El programa continuará con contenidos mercantiles, civiles y fiscales. También tratará la organización del patrimonio empresarial y familiar, la comunicación interna y la gestión de conflictos, tres ámbitos que suelen condicionar el éxito de una transición generacional.

Una pieza del tejido productivo extremeño

Pérez Casado ha subrayado el peso de estas compañías en la economía regional. "Las empresas familiares son una pieza clave del tejido productivo extremeño, no solo por su contribución a la actividad económica y al empleo, sino también por su capacidad para fijar población y generar oportunidades en el territorio", ha señalado.

La secretaria general ha defendido que preparar el relevo con tiempo permite "ordenar la transición, preservar el conocimiento acumulado y reforzar la continuidad de proyectos empresariales que forman parte de la identidad económica de nuestra región".

Según ha añadido, la Junta quiere acompañar a las familias empresarias con formación especializada y herramientas que les ayuden a afrontar los próximos retos. El programa se enmarca así en el apoyo a negocios que, en muchos casos, mantienen actividad y empleo ligados a sus municipios.