La defensa abre una vía industrial en Extremadura con más de 300 empresas interesadas

La industria de la defensa empieza a perfilarse como una nueva vía de desarrollo económico para Extremadura. El programa Baluartia cuenta ya con más de 300 empresas interesadas en formar parte del polo industrial extremeño vinculado a este sector y 15 compañías homologadas por el Ministerio de Defensa, según ha destacado este miércoles el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante una visita institucional a Murcia.

Santamaría se ha reunido con la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, y con representantes de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), en una cita a la que también ha asistido la Asociación Regional de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal). El encuentro ha tenido como objetivo reforzar la colaboración entre ambas comunidades en formación industrial, innovación y proyectos estratégicos vinculados al sector económico de la defensa.

Reunión en Murcia. / Juntaex

El consejero extremeño ha subrayado que la visita ha permitido conocer de cerca el modelo murciano de formación, muy ligado a la industria, la capacitación tecnológica y la empleabilidad. "Venimos a aprender, a intercambiar buenas prácticas y a avanzar en colaboración entre administraciones y asociaciones empresariales, que son clave para afrontar retos como la digitalización, la transición energética o la falta de talento especializado", ha asegurado.

Formación e industria

Murcia desarrolla, a través de FREMM y en colaboración con el Gobierno regional, una experiencia formativa que la Junta de Extremadura observa como referencia para fortalecer su propio tejido industrial. Santamaría ha señalado que se trata de un modelo útil para impulsar el sector del metal, integrado en buena medida por pymes, micropymes y autónomos, mediante la formación, la innovación y la conexión directa con las necesidades reales de las empresas.

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, cuyas instalaciones ha visitado el consejero, agrupa a más de 2.500 empresas afiliadas y está considerada una de las organizaciones empresariales más representativas del sector industrial en esa comunidad.

En paralelo, Extremadura trabaja con Aspremetal, que representa a más de 800 empresas extremeñas, en el diseño de un centro de creación de empresas industriales, formación y experimentación. "Estamos trabajando en el diseño de un centro de creación de empresas industriales, de formación y experimentación", ha explicado Santamaría.

VÍDEO: Luis Ángel Vega / FOTO: Irma Collín

Baluartia y Caetra

La reunión también ha servido para abordar los avances de los programas estratégicos de defensa que impulsan ambas comunidades. En el caso extremeño, Baluartia se ha consolidado como el proyecto con el que la región aspira a conectar a sus empresas con las oportunidades del sector, mientras que Murcia desarrolla Caetra, centrado en tecnologías duales, con aplicación civil y militar, en ámbitos como la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

Santamaría ha defendido que ambos territorios comparten objetivos y enfoque en torno a un sector con capacidad para generar actividad económica, innovación y empleo especializado. "Este encuentro nos permitirá compartir experiencias, sumar capacidades y avanzar juntos en nuevas oportunidades para nuestras empresas", ha indicado el consejero.

Por su parte, la consejera murciana Marisa López Aragón ha destacado el papel de la cooperación entre administraciones, universidad y empresas. "Estamos demostrando que la colaboración entre administración, universidad y empresa puede convertirse en una auténtica palanca de transformación industrial y tecnológica, posicionando a la Región de Murcia como referente nacional en innovación naval y tecnologías duales", ha concluido.