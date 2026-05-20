Diez preguntas para saber si aprobarías el concurso de ortografía de ESO en Extremadura

La ortografía vuelve a ponerse a prueba en las aulas extremeñas. La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha convocado la XX edición del Concurso Regional de Ortografía para alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una iniciativa que busca motivar el estudio y el conocimiento de la escritura correcta entre los estudiantes de esta etapa.

La orden que regula el certamen se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La administración educativa ha defendido que esta convocatoria responde a su "compromiso" con la mejora de la calidad de la enseñanza y ha subrayado que la ortografía es un elemento "imprescindible" para lograr una correcta expresión escrita.

La Junta también ha destacado que el dominio ortográfico resulta "esencial" desde una doble perspectiva. Por un lado, como una carta de presentación individual para cualquier persona. Por otro, como un elemento de "cohesión" para los hispanohablantes.

Dos fases

El concurso se desarrollará en dos fases sucesivas. La primera tendrá lugar en los propios centros docentes. Cada colegio o instituto inscrito realizará las pruebas que considere más adecuadas para seleccionar al alumno o alumna con mejor conocimiento de la ortografía.

Después, los centros deberán comunicar a la Consejería de Educación el nombre del estudiante que participará en la segunda fase. Esta fase autonómica consistirá en una prueba ante un jurado nombrado al efecto, que propondrá a los candidatos palabras con un nivel progresivo de dificultad ortográfica. Los aspirantes que las escriban correctamente irán clasificándose para las siguientes rondas.

Premios y plazos

Los cinco primeros clasificados recibirán una dotación económica. El primer premio será de 600 euros, el segundo de 500, el tercero de 400, el cuarto de 300 y el quinto de 200 euros.

Las solicitudes para participar deberán ser presentadas de forma electrónica por las direcciones de los centros educativos. El plazo será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la orden, es decir, desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio.

Una vez cerrado ese plazo, los centros dispondrán de 15 días naturales a partir del 10 de junio para comunicar el nombre del candidato seleccionado y formalizar su inscripción en la fase autonómica.

¿Aprobarías tú?

La plantilla de corrección de la edición anterior, celebrada en Mérida el 11 de junio de 2025, incluyó ejercicios sobre grafías, tildes, diéresis, puntuación, mayúsculas y minúsculas, además de un dictado con palabras poco habituales como "sahornarse", "teúrgia", "axénico", "hotentote", "nefelibata" o "alhóndiga".

Estas son diez preguntas tomadas o adaptadas de aquella prueba. Las soluciones están al final, así que conviene no mirar antes de tiempo.

1. Nuestro equipo quedó en el...

a) quinceavo puesto

b) decimoquinto puesto

2. Las novelas forman parte del...

a) acervo cultural

b) acerbo cultural

3. En señal de luto la bandera ondeaba a media...

a) asta

b) hasta

4. Tendré que... estos zapatos de fútbol, ya que perdí los otros

a) rehusar

b) reusar

5. Protegió su jardín con una... metálica

a) maya

b) malla

6. ¿Cuál está bien escrita?

a) ambiguedad

b) ambigüedad

7. ¿Cuál es la opción correcta?

a) ¿Porque no lo pensé antes?

b) ¿Por qué no lo pensé antes?

8. En los tiempos antiguos los... podían adivinar el futuro

a) vates

b) bates

9. La palabra correcta es...

a) ungüento

b) unguento

10. ¿Cuál lleva tilde?

a) albumes

b) álbumes