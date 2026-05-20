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Educación recurre a contratos de emergencia para asegurar cinco rutas escolares hasta final de curso

La Junta ha activado contratos de emergencia para garantizar el servicio en rutas de Badajoz y Cáceres y evitar interrupciones en el acceso a clase

Un autobús de transporte escolar circula por una calle extremeña.

Un autobús de transporte escolar circula por una calle extremeña. / Eduardo Palomo (Efe)

Rocío Entonado Arias

Mérida

La Junta de Extremadura ha vuelto a recurrir a contratos de emergencia para garantizar el transporte escolar en al menos cinco rutas, meses después de la grave crisis que marcó el inicio del curso y dejó centenares de servicios sin adjudicar en la región.

El Consejo de Gobierno ha sido informado este martes de la resolución por la que el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC) ordena la ejecución inmediata del servicio en las rutas BA074, BA415, CC278 y CC281 mediante el procedimiento de emergencia. La pasada semana, el Ejecutivo autonómico ya comunicó una actuación similar para la ruta CC418.

Nuevos problemas en el servicio

La Junta justifica estas medidas extraordinarias en la necesidad de evitar interrupciones en un servicio considerado esencial para garantizar el derecho a la educación, especialmente en el medio rural, donde el transporte escolar resulta imprescindible para acceder a los centros educativos.

El procedimiento se ampara en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite recurrir a la tramitación de emergencia cuando existe una necesidad inaplazable o una situación de grave peligro.

Aunque el Gobierno regional no concreta en las reseñas oficiales las causas exactas de cada incidencia, la activación de estos contratos evidencia que el sistema sigue registrando problemas operativos meses después del arranque del curso.

Una crisis que marcó septiembre

El transporte escolar protagonizó uno de los principales conflictos educativos al inicio del curso 2025/2026. Más de 200 rutas quedaron inicialmente vacantes tras los procesos de licitación y la Junta llegó a reconocer la "total y reiterada ausencia de presentación de ofertas" en numerosos servicios.

La situación obligó entonces al Ejecutivo autonómico a aprobar ayudas extraordinarias para las familias afectadas y a recurrir a mecanismos excepcionales para cubrir rutas en distintas zonas de Extremadura.

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Ahora, con las nuevas actuaciones de mayo, el transporte escolar vuelve a situarse como uno de los puntos sensibles del sistema educativo regional, especialmente en áreas rurales dependientes de estas conexiones diarias para garantizar la escolarización del alumnado.

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