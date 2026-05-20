La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio

La Formación Profesional tendrá el próximo curso 828 opciones en Extremadura, tres más que en el curso actual. La propuesta incorpora 16 enseñanzas nuevas, sustituye otras seis y suprime ocho que no han tenido demanda suficiente, en un ajuste con el que se pretende acercar los estudios a los sectores con más posibilidades de empleo. La admisión se abrirá del 2 al 26 de junio y la oferta incluirá nuevas titulaciones en seguridad, emergencias, nube, vehículos híbridos y eléctricos, industria alimentaria y corte de jamón.

El director general de Formación Profesional, Alberto Luján, ha defendido que la oferta se adapta "a las necesidades del tejido empresarial y de los territorios" y ha situado la empleabilidad como el criterio principal. La planificación se ha hecho con la participación de Educación, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio.

Seis titulaciones que llegan por primera vez

El próximo curso se impartirán por primera vez en Extremadura seis enseñanzas. Son el Grado Básico de Fabricación en Elementos Metálicos, el Grado Medio de Técnico en Seguridad, el Grado Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, el curso de especialización en Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, el curso de especialización en Recursos y Servicios en la Nube y el curso de especialización en Corte, Cata, Jamón y Paletas.

Este último se impartirá de forma presencial en tres centros. Estará en el IES San Fernando de Badajoz, en la Escuela Superior de Hostelería de Mérida y en el IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia. Luján ha señalado que se trata de una enseñanza con un componente estratégico para la región.

La oferta también incorpora una nueva doble titulación de grado superior. El ciclo de Guía, Información y Asistencia Turísticas se combinará con Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. Además, se pondrá en marcha un Grado Medio de Disc-jockey y Sonido para ampliar la formación vinculada al sector audiovisual.

Más formación online

La modalidad online sumará cinco nuevas enseñanzas. Habrá dos cursos de especialización, Auditoría Energética y Recursos y Servicios en la Nube, un grado superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y dos grados medios, entre ellos Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Educación vincula esta ampliación a la necesidad de facilitar el acceso a la FP a quienes trabajan, tienen dificultades para desplazarse o viven lejos de los centros donde se imparte la enseñanza presencial. El curso de especialización en Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos que se imparte en el IES García Téllez pasará además de presencial a semipresencial. La Junta busca así flexibilizar el acceso a una formación relacionada con la transformación del parque móvil y con las nuevas necesidades de los talleres.

La oferta se reparte entre 180 certificados profesionales, 619 ciclos formativos y 29 cursos de especialización. Dentro de los ciclos, 589 serán presenciales y 30 se impartirán online. Los certificados profesionales vuelven a tener un peso importante. El curso pasado se propusieron 183, aunque finalmente arrancaron 106. Para el próximo año se ofertarán 180 y Educación espera que puedan responder mejor a las necesidades de centros grandes, localidades pequeñas y perfiles con demanda empresarial.

La administración autonómica también ha analizado la diferencia entre los estudios que más solicitan los alumnos y los sectores que ofrecen mejores perspectivas laborales. Según Luján, Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas e Informática y Comunicaciones figuran entre las familias con más demanda de matrícula. En empleabilidad, los datos que maneja la Junta sitúan con mejores opciones a construcción, hostelería, comercio y agraria.

Ocho enseñanzas menos

La revisión de la oferta deja también supresiones. Educación ha detectado 156 grupos por debajo de la ratio establecida y 46 con menos de cinco alumnos durante este curso. Tras ese análisis, retirará ocho enseñanzas. Seis de ellas ni siquiera han podido arrancar en 2025-2026 por falta de alumnado. La supresión se aplicará de dos formas. En los ciclos donde haya estudiantes matriculados se eliminará primero en el curso 2026-2027, pero se mantendrá segundo para que el alumnado actual pueda terminar. En los ciclos que no han tenido ningún alumno este curso, la retirada será directa.

Entre los casos citados por Luján figuran el IES Miguel Durán de Azuaga, con un grado superior de Mantenimiento Electrónico, y el IES de Orellana, en la familia de Hostelería y Turismo. También se retirarán dos turnos vespertinos por falta de alumnos, aunque se mantendrá el turno diurno, y tres cursos de especialización que no estaban funcionando.

Sustituciones en varios centros

La Junta también sustituirá enseñanzas en centros de Almendralejo, Badajoz, Mérida y Puebla de la Calzada. La intención es cambiar ciclos con baja demanda por otros perfiles que Educación considera con más posibilidades de inserción laboral, como Actividades Domésticas, Servicios Comerciales o Recursos y Servicios en la Nube.

En grado básico habrá nuevas implantaciones en educación de adultos. El CEPA Abril de Badajoz incorporará Servicios Comerciales y Reforma y Mantenimiento de Edificios. Esta última enseñanza estará vinculada al centro penitenciario, aunque adscrita al CEPA. En Mérida, el CEPA Legión V sumará Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios.

Luján ha señalado que Extremadura no tiene un problema de falta de plazas en FP. Según ha explicado, la ocupación de la oferta permite todavía la entrada de más alumnado. El reto, ha añadido, es orientar mejor los estudios hacia los sectores con demanda y evitar mantener enseñanzas que no encuentran alumnos durante varios cursos.

Plazo de admisión

El calendario inmediato será el de la admisión. Los interesados podrán presentar la solicitud entre el 2 y el 26 de junio. En ese periodo deberán elegir entre una oferta que mantiene una presencia amplia en centros presenciales, crece en enseñanza online e incorpora perfiles relacionados con cambios tecnológicos, servicios, industria, hostelería y cuidados.

La decisión llegará antes del verano para estudiantes que terminan la ESO o Bachillerato, para titulados que buscan especializarse y para trabajadores que quieren mejorar su cualificación. La FP del próximo curso tendrá más opciones, pero también una orientación más selectiva hacia los estudios con alumnado y con salida laboral.