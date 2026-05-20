Inquiba, referente extremeño en seguridad industrial tras lograr el Premio COASHIQ 2026

La empresa extremeña Inquiba ha sido galardonada con el Premio COASHIQ 2026 a la Gestión de la Seguridad, un reconocimiento que distingue a las compañías más comprometidas con la prevención de riesgos laborales, la protección de la salud y la mejora continua de la seguridad industrial en el sector químico y afines. El galardón fue entregado en Valencia durante la 122ª Asamblea y Jornada Técnica de COASHIQ, celebrada los días 19 y 20 de mayo.

Reconocimiento nacional para una empresa extremeña

El premio sitúa a Inquiba entre las empresas destacadas por la Asociación empresarial para la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la Industria Química, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 40 años en el impulso de la seguridad, la higiene y la sostenibilidad en la industria. La distinción supone un respaldo al trabajo desarrollado por la compañía extremeña, con sede en Guareña (Badajoz) en un ámbito especialmente exigente para la actividad industrial, donde la prevención y la formación continua son claves para reducir la siniestralidad laboral.

La entrega de los Premios COASHIQ 2026 tuvo lugar en Valencia, una ciudad elegida por la organización por la importancia de la Comunidad Valenciana en sectores como el químico, el alimentario y el cerámico. Con esta edición, COASHIQ ha querido poner en valor el peso de los territorios industriales y el compromiso de sus empresas con la seguridad, la salud laboral y la sostenibilidad, en una jornada que reunió a profesionales, técnicos y representantes del sector.

Siniestralidad laboral por debajo de la media del sector

Durante el acto, el coordinador de Accidentes y Respuesta ante Emergencias de COASHIQ, Satur Mur, subrayó que “en el año 2025, COASHIQ ha mantenido su compromiso ante la lucha en la disminución de accidentes sobre las empresas miembro”. Según explicó, la accidentabilidad anual de las empresas asociadas se ha mantenido varios enteros por debajo de los valores medios del sector durante el año reportado, un dato que refuerza el alcance de estos reconocimientos.

Mur detalló que el Índice de Incidencia de COASHIQ se situó en 12,21 por cada 1.000 trabajadores, tomando como referencia a cerca de 60.000 empleados de las empresas integradas en la asociación. Frente a ello, citó los valores publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con una media de 45,03 en el sector industrial y de 27,15 en el conjunto nacional. “Esto significa”, resaltó Satur Mur, “que COASHIQ está cuatro veces por debajo en valor absoluto de índice de incidencia del sector industrial y dos veces por debajo de la media nacional”. Estos datos reflejan el impacto de las políticas preventivas aplicadas por las empresas reconocidas en los Premios COASHIQ 2026, entre ellas la extremeña Inquiba.

Formación, prevención y plantillas cualificadas

El responsable de Accidentes y Respuesta ante Emergencias de COASHIQ defendió que los buenos resultados en seguridad no son casuales, sino consecuencia del cumplimiento de estándares exigentes. Satur Mur afirmó que “la consecución de estos resultados no es fruto de una noche de verano por parte de las empresas miembro”, sino que responde al “alto cumplimiento de los estándares de Seguridad y Prevención”. También vinculó estos avances a la alta cualificación, la formación continua y la estabilidad de unas plantillas con un elevado valor añadido en términos de calidad laboral.

En la misma línea, Mur destacó que en 2025 hubo diez empresas que lograron un Índice de Frecuencia cero y otras diez que consolidaron ese mismo resultado durante al menos tres años consecutivos. Además, otras nueve compañías redujeron su accidentalidad de forma importante. El coordinador quiso reconocer expresamente la labor de las personas técnicas de Seguridad, encargadas de coordinar, investigar, proponer y actuar para mejorar la prevención en las empresas, un trabajo que consideró clave dentro del modelo de COASHIQ.

Seguridad y sostenibilidad

La ceremonia contó con la colaboración de Juan Carlos Castellanos Alba, subdirector técnico del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, INVASSAT. Durante su intervención, Castellanos Alba afirmó que “siendo INVASSAT el mayor referente en materia de riesgos laborales, seguridad y salud en la Comunidad Valenciana, siempre estaremos encantados de colaborar con COASHIQ, una comunidad preventiva de un sector que se enfrenta a diario a retos complejos”. El representante del INVASSAT también hizo una mención especial a los técnicos de prevención de riesgos laborales, una labor muchas veces invisibilizada que, según señaló, debe ser agradecida.

Por su parte, el secretario general de COASHIQ, Jordi Jansá, puso el foco en la sostenibilidad como uno de los grandes ejes de futuro para la industria química. Jansá señaló que estos premios “ponen en valor el compromiso de las empresas del sector químico y afines con una actividad industrial cada vez más responsable, eficiente y conectada con su entorno”. El secretario general defendió que la sostenibilidad ya no puede entenderse solo como una cuestión ambiental, sino como una forma de gestión que integra recursos, personas, entorno y sociedad.

Una jornada técnica sobre los retos de la industria

Además de la entrega de premios, la 122ª Asamblea y Jornada Técnica de COASHIQ reunió a expertos y profesionales para abordar algunos de los principales desafíos actuales de la industria química y afines. Entre los asuntos tratados figuraron la prevención de la violencia en el trabajo, las nuevas tendencias de formación en emergencias y seguridad, la comunicación preventiva y las soluciones para avanzar hacia una industria más sostenible, con especial atención a la gestión del agua y la reducción de emisiones.