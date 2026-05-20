Nestlé afronta movilizaciones en Extremadura por un ERE que amenaza hasta 301 empleos en España

UGT FICA Extremadura ha mostrado su rechazo frontal al expediente de regulación de empleo planteado por Nestlé España, una medida que prevé la destrucción de hasta 301 puestos de trabajo en el conjunto del país y que se enmarca en una reestructuración global de la multinacional con hasta 16.000 despidos en todo el mundo. El sindicato advierte de que el ajuste laboral puede tener un impacto directo en el empleo industrial extremeño, especialmente por la presencia de la compañía en centros estratégicos de la región.

Dos centros clave en Extremadura

En Extremadura, la preocupación se concentra en la factoría de Miajadas, en la provincia de Cáceres, vinculada a la producción alimentaria, y en la planta embotelladora de Herrera del Duque, en Badajoz. Ambos centros suman una plantilla relevante, estimada en torno a 76 trabajadores en Miajadas y 130 en Herrera del Duque, lo que convierte a Nestlé en un actor importante para el empleo industrial en la comunidad.

La planta de Miajadas, entre las afectadas

Aunque el alcance concreto del ERE en cada centro continúa pendiente de negociación, UGT FICA Extremadura señala que la planta de Miajadas figura entre las instalaciones afectadas por el ajuste, dentro de las seis fábricas incluidas en el procedimiento a nivel estatal. La organización sindical considera especialmente grave que el proceso se plantee en una empresa con beneficios y con una posición destacada en el sector alimentario.

UGT FICA exige negociación real

La Federación califica la decisión de Nestlé como “injustificada, desproporcionada y socialmente inaceptable”, según recoge UGT FICA Extremadura en su comunicado. El sindicato sostiene que la compañía no atraviesa una situación de crisis que justifique una destrucción de empleo de estas características y reclama la retirada inmediata del plan de despidos.

Calendario de movilizaciones

Los comités de empresa de Nestlé en Extremadura han convocado concentraciones este miércoles y jueves como primera respuesta sindical al expediente de regulación de empleo. Las movilizaciones continuarán los días 27 y 28 de mayo, así como el 2, 3 y 4 de junio, si la empresa no abre un proceso de negociación real que permita buscar alternativas al despido.

UGT FICA Extremadura defiende que existen vías para evitar el ajuste laboral mediante medidas organizativas y alternativas no traumáticas que garanticen la viabilidad empresarial y la estabilidad del empleo. La central sindical sitúa la defensa de las plantillas y el mantenimiento de la actividad industrial en el centro de una movilización que puede prolongarse durante las próximas semanas.

La situación ha generado una profunda inquietud entre los trabajadores y trabajadoras extremeños, que ven peligrar su estabilidad laboral en un contexto económico sensible para la región. "La defensa del empleo industrial y el mantenimiento de la actividad en los centros de trabajo se sitúan, por tanto, en el centro de la movilización a lo largo de las próximas semanas", aduce el sindicato en la mencionada nota.