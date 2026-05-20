Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La Junta ha activado contratos de emergencia para garantizar el servicio en rutas de Badajoz y Cáceres y evitar interrupciones en el acceso a clase

El organismo provincial recaudará el tributo obligatorio entre el 20 de mayo y el 20 de junio

María Victoria Gómez Lacalle ingresará este miércoles en Salamanca para preparar la intervención, programada para el 27 de mayo, tras encontrar un donante 100% compatible, que le ayudará a acabar con su leucemia

La formación argumenta que la política migratoria del Gobierno central presiona los servicios públicos y el sistema de prestaciones sociales

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Vecinos, alcaldes y empresarios de ambos lados de la frontera se concentran en Monfortinho bajo el lema "Autovía de la Esperanza"