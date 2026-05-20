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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Educación recurre a contratos de emergencia para asegurar cinco rutas escolares hasta final de curso
La Junta ha activado contratos de emergencia para garantizar el servicio en rutas de Badajoz y Cáceres y evitar interrupciones en el acceso a clase
Fecha de domiciliación del IBI, bonificaciones y exenciones: llega la nueva campaña de impuestos a Cáceres
El organismo provincial recaudará el tributo obligatorio entre el 20 de mayo y el 20 de junio
"Voy a volver a vivir": Mariví, de Plasencia, ya tiene fecha para un trasplante de médula
María Victoria Gómez Lacalle ingresará este miércoles en Salamanca para preparar la intervención, programada para el 27 de mayo, tras encontrar un donante 100% compatible, que le ayudará a acabar con su leucemia
Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres
La formación argumenta que la política migratoria del Gobierno central presiona los servicios públicos y el sistema de prestaciones sociales
Una gran marcha de 1,5 kilómetros en Monfortinho exige hoy la autovía directa entre Cáceres y Portugal
Vecinos, alcaldes y empresarios de ambos lados de la frontera se concentran en Monfortinho bajo el lema "Autovía de la Esperanza"
- Muere un hombre en un tiroteo en Villanueva de la Serena
- Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
- El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
- Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
- Guardiola reorganiza el PP extremeño con más peso municipal y nuevas áreas ante las elecciones de 2027: así queda el organigrama
- Vox estrena su vicepresidencia en la Junta de Extremadura con casi dos millones para agilizar las adopciones
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- Baile de sillones en la Asamblea de Extremadura: nuevos diputados, cambio de papeles y bronca por la 'prioridad nacional