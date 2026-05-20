SIRA Guadiana, el sistema que permite consultar en tiempo real el estado de ríos y embalses

Los episodios de lluvias intensas del pasado mes de febrero en Extremadura volvieron a poner sobre la mesa la importancia de saber qué ocurre en cada momento en los ríos, embalses y cauces. Para eso sirve SIRA Guadiana, el Sistema de Información de Redes Automáticas del Guadiana, una herramienta que permite consultar datos hidrológicos en tiempo real y cuyo funcionamiento se ha dado a conocer este martes en un desayuno informativo organizado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), en el marco de la Semana de la Administración Abierta.

Paneles informativos sobre SIRA Guadiana. / EL PERIÓDICO

Su origen está en el Sistema Automático de Información Hidrológica del Guadiana (SAIH), que funciona desde 2007, Sin embargo, fue en 2019 cuando quedó integrado, junto al resto de redes de control, en el SIRA Guadiana. Según explica el director adjunto jefe de explotación de la CHG, Álvaro Paniagua, A partir de esa integración el sistema dejó de centrarse en la información hidrológica tradicional y pasó a incorporar otros datos vinculados a la gestión del recurso, entre ellos, los relacionados con la calidad del agua.

«Llevamos el control de varias redes, tanto para temas de abastecimiento como de saneamiento y depuración», señala. En los embalses, de donde procede buena parte del recurso destinado al abastecimiento, hay equipos que miden la calidad del agua. Pero el seguimiento no termina ahí. El agua que se utiliza en las ciudades y en los hogares debe volver después al cauce en condiciones adecuadas, a través de las depuradoras, por lo que la CHG también controla la calidad de los vertidos que regresan a los ríos.

Control en tiempo real

El SIRA Guadiana permite controlar en tiempo real unos 800 puntos repartidos por la cuenca. Cada uno de ellos puede contar con sensores, cámaras, sistemas de comunicación, suministro de energía y otros elementos técnicos. La infraestructura real, por tanto, va mucho más allá del número de estaciones y requiere un mantenimiento continuo. Parte de la supervisión se realiza desde centros de control como los de Mérida y Don Benito, donde se analiza la información y se mantienen activas las herramientas de consulta.

Los sensores emiten datos cada 5 o 10 minutos, de modo que la información se actualiza prácticamente en tiempo real. Puede consultarse a través de la página web de la Confederación, de sus canales de difusión y de herramientas como el bot de Telegram. El jefe de servicio de explotación de redes de control de la CHG, Iván Rodríguez, destaca que el sistema funciona como una herramienta de ayuda a la decisión para la propia Administración, pero también ofrece información útil a perfiles muy distintos. «Desde el pescador que quiere saber cuánta agua hay en un embalse hasta el regante», resume.

Para muchos usuarios, el dato más útil no es tanto el caudal como el nivel del agua. «El caudal es un número que quien está al lado del cauce no siempre sabe interpretar, pero el nivel sí, porque sabe hasta dónde llega el agua», explica Paniagua. Esa referencia permite comparar la situación actual con episodios anteriores y valorar si el agua puede alcanzar una finca, una nave, una explotación ganadera o una vivienda.

Consultar las alertas

Uno de los avances previstos es que la ciudadanía pueda consultar directamente el umbral en el que se encuentra cada estación. Actualmente, las alertas hidrológicas se remiten al 112 y a Protección Civil, que son los encargados de trasladar la información a la población o a las autoridades correspondientes. Sin embargo, Rodríguez explica que «en breve» el sistema permitirá conocer también a la ciudadanía si una estación se encuentra en nivel amarillo, naranja o rojo.

El esquema es similar al de las alertas meteorológicas de Aemet, si bien, mientras los avisos meteorológicos se basan en una predicción que puede cumplirse o variar, el aviso hidrológico informa de una situación que ya está ocurriendo. «Es una situación que se está midiendo y observando en tiempo real», apostilla. Por ahora, el procedimiento habitual consiste en que el 112 o Protección Civil comuniquen la información al alcalde o a la autoridad pertinente, que después se encarga de difundirla entre la población.

Laminación de avenidas

Uno de los conceptos que la Confederación trata de explicar con más frecuencia es la laminación de avenidas. Una avenida es una crecida importante del caudal de un río o arroyo, generalmente tras episodios de lluvias intensas, que eleva el nivel del agua y puede provocar desbordamientos. En esos casos, los embalses permiten retener parte del agua que entra y soltarla después de forma progresiva para reducir el impacto aguas abajo.

Paniagua recuerda que muchas críticas surgen porque la ciudadanía ve el agua que sale de una presa, pero no el volumen que está entrando. «Si están saliendo 100 metros cúbicos por segundo y están entrando 500, la presa está reduciendo el impacto», resume. Esa es precisamente la función de la laminación: amortiguar la crecida para evitar daños mayores.

La cuenca

La cuenca del Guadiana se encuentra actualmente en una situación «muy buena», con los embalses en torno al 80% de su capacidad. No es, según Paniagua, una situación de llenado técnico como la registrada en 2013, aunque durante los episodios de lluvia de febrero los niveles llegaron a ser más altos gracias al uso temporal de los resguardos de seguridad de las presas. Esa capacidad permitió almacenar agua para evitar daños y soltarla después poco a poco.

En conjunto, la cuenca del Guadiana, incluida la zona sur, tiene una capacidad de unos 9.000 hectómetros cúbicos, lo que la convierte en una de las cuencas con mayor regulación del país. Solo los grandes embalses de Cíjara, García Sola, Orellana, La Serena y Zújar pueden llegar a almacenar unos 6.600 hectómetros cúbicos.

La Confederación mantiene además comunicación directa con otras administraciones, como el 112, Protección Civil y las comunidades autónomas. También existe un protocolo específico con Portugal para informar de las maniobras que se realizan en España y recibir información de las actuaciones o situaciones que puedan producirse en los ríos gestionados por el país vecino y que después puedan afectar a la cuenca española.

Informar frente a los bulos

Paniagua señala que la Confederación trata de explicar conceptos técnicos de forma comprensible y adaptar sus contenidos a cada canal para hacer frente a una demanda de información cada vez mayor. Esa labor también busca combatir bulos. Uno de los más habituales, apunta, es el de las supuestas aperturas de compuertas durante los episodios de lluvia. «Tenemos el mantra de las compuertas», afirma, en referencia a mensajes que atribuyen inundaciones a maniobras inexistentes, incluso en presas que no tienen compuertas o en lugares donde ni siquiera hay una presa.

Durante una avenida, la prioridad de los técnicos es gestionar correctamente el agua y reducir riesgos. Por eso, defiende que la mejor respuesta frente a la desinformación es mantener abiertos los canales oficiales, publicar datos en tiempo real y explicar de forma constante cómo funciona el sistema. A juicio de Rodríguez, los medios de comunicación son una vía esencial para trasladar a la población qué significan los avisos y cómo deben interpretarse. «Al final sois el medio de llegar a la población», resalta.