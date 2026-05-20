Últimos días para pedir las ayudas de hasta 200.000 euros para climatizar colegios: más de 35 grados esta semana

El plazo para solicitar las ayudas destinadas a obras de eficiencia energética en centros educativos de Extremadura finaliza este viernes, 22 de mayo. La convocatoria, impulsada por la Consejería de Educación, cuenta con una inversión de 20,7 millones de euros y está dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores para actuar en colegios vinculados a la actividad educativa reglada de infantil y primaria.

Las subvenciones contemplan cuantías de entre 30.000 y 200.000 euros por actuación y buscan mejorar las condiciones de los edificios educativos, especialmente en un contexto marcado por las altas temperaturas en las aulas. La Junta ha defendido que esta segunda línea de ayudas forma parte de una planificación más amplia para adaptar los centros a las nuevas necesidades climáticas.

Obras subvencionables

La convocatoria permitirá financiar actuaciones de mejora de la envolvente térmica de los edificios y de las carpinterías exteriores, así como la instalación de sistemas de iluminación eficiente. También se incluyen mejoras o implantación de sistemas de calefacción, sustitución de calderas por sistemas de climatización aerotérmicos y proyectos de energías renovables para generación eléctrica.

Una vez concedida la subvención, los beneficiarios deberán entregar el proyecto de ejecución en un plazo de cinco meses desde la comunicación de la resolución. Después, y tras la aprobación del proyecto, las obras deberán comenzar en un plazo máximo de seis meses.

Hasta junio de 2028

El calendario de ejecución fija como fecha límite el 30 de junio de 2028 para la finalización, recepción y puesta en servicio de las actuaciones subvencionadas.

Esta es la segunda convocatoria de estas características en la región. Según Educación, la primera ha permitido actuar en 72 centros educativos extremeños. La Junta ha subrayado que se trata de una línea pionera, al ser la primera financiación específica del Gobierno autonómico para obras de eficiencia energética en colegios.

El cierre del plazo coincidirá con el primer episodio de calor intenso del año en Extremadura. La comarca pacense de Vegas del Guadiana estará este jueves, 21 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados, según la Aemet. El aviso permanecerá activo entre las 14.00 y las 20.00 horas, en una semana marcada ya por el ascenso de los termómetros y por valores de hasta 35 grados en Badajoz.