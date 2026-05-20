Vox lleva a la Asamblea de Extremadura su rechazo al acuerdo de Mercosur por el impacto en agricultores y ganaderos

Vox ha registrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura una iniciativa parlamentaria con el objetivo de que la Cámara autonómica se pronuncie en contra del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur, que ha entrado en aplicación provisional el pasado 1 de mayo y que crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

La portavoz de Vox en el Parlamento extremeño, Inés Checa, ha justificado la presentación de esta iniciativa en la postura contraria que mantiene su grupo ante un pacto comercial que prevé la eliminación gradual de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques.

Checa ha reiterado que Vox está "totalmente en contra" de este acuerdo, de una manera "frontal y sólida", porque, según ha afirmado, "destroza nuestro sector primario, destroza a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores". También ha advertido de que el pacto "pone en jaque nuestra salud".

La portavoz ha señalado que los productos procedentes de los países de Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, "no son capaces de garantizar que se cumplan los estándares que marca la Unión Europea para que estos productos sean aptos para el consumo humano".

DIRECTO | Ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur / PI STUDIO

Como ejemplo, ha citado la carne de Brasil, que, según ha indicado, "hasta nueva orden por ahora no se va a comercializar y mucho menos se va a consumir porque se han detectado residuos de ciertas sustancias que no están permitidas en la Unión Europea".

"Esto pone en juego nuestra salud", ha insistido Checa, que ha acusado al acuerdo de "reventar" a agricultores y ganaderos.

Por qué rechaza parte del campo el acuerdo

El rechazo al acuerdo de Mercosur no se limita al ámbito político. En los últimos meses, distintas organizaciones agrarias y ganaderas han expresado su preocupación por el posible impacto del pacto en el sector primario europeo y, en particular, en territorios como Extremadura, donde la agricultura y la ganadería tienen un peso económico y social muy relevante.

El principal argumento del campo es que el acuerdo puede favorecer la entrada de productos procedentes de países con costes de producción más bajos y con exigencias sanitarias, medioambientales o de bienestar animal que, según denuncian estas organizaciones, no siempre son equivalentes a las que deben cumplir los productores europeos.

Esa diferencia de condiciones es lo que el sector define como una competencia desigual. Los agricultores y ganaderos europeos sostienen que están obligados a cumplir normas estrictas sobre trazabilidad, uso de fitosanitarios, sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria, mientras temen que los productos importados puedan llegar al mercado comunitario con menores costes y presionar los precios a la baja.

Sectores más sensibles

En Extremadura, las críticas se han centrado especialmente en producciones sensibles como la carne de vacuno, el arroz, la miel o determinados cultivos agrícolas. El temor del sector es que un aumento de las importaciones reduzca la rentabilidad de explotaciones que ya arrastran problemas de costes, márgenes ajustados, sequía y dificultades para garantizar el relevo generacional.

Frente a esas críticas, los defensores del acuerdo sostienen que el pacto abrirá oportunidades comerciales para empresas europeas y españolas, también en sectores agroalimentarios con capacidad exportadora. Sin embargo, Vox ha pedido ahora que la Asamblea de Extremadura fije posición contra un acuerdo que, según Checa, supone una amenaza directa para el sector primario extremeño y para los consumidores.