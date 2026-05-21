Agricultura tramita ya el pago de las ayudas a 93.200 agricultores de Andalucía y Extremadura por las borrascas

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo pagador del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tramita ya el abono de las ayudas a 93.200 agricultores de Andalucía y de Extremadura, con explotaciones afectadas por los daños del tren de borrascas.

Así lo ha confirmado este jueves la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, durante la clausura de una jornada empresarial sobre el aceite de oliva, organizada por el diario elEconomista.es.

García Bernal ha detallado que el expediente de las ayudas ya tiene la aprobación de la Unión Europea (UE) como ayuda de Estado y está en trámite de pago en el FEGA para que puedan cobrar los agricultores.

Ha recordado que el Gobierno destinó más de 2.000 millones de euros a ayudas directas para el sector primario en Andalucía y en Extremadura para paliar los estragos de las borrascas y que se publicó un primer listado con 120.000 beneficiarios, de los que aceptaron los apoyos unos 93.200 agricultores.

1.082 millones en ayudas directas

La semana pasada, el titular del MAPA, Luis Planas, anunció que el Gobierno tenía previsto abonar 1.082 millones en ayudas directas a los agricultores de Extremadura y de Andalucía en breve frente al tren de borrascas, una vez obtenido el visto bueno de Bruselas.

Por otro lado, la secretaria de Estado de Agricultura ha recordado que hay una línea abierta de cien millones de euros entre MAPA y Saeca —entidad que concede avales— para aliviar los daños del tren de borrascas.

También hay presupuestados otros 600 millones para el arreglo de caminos a las explotaciones agrarias y en las comunidades de regantes que han tenido fallos, y para su concesión van a empezar las valoraciones por parte de los colegios de ingenieros agrónomos de Andalucía y de Extremadura, según García Bernal.

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