Extremadura afronta sus primeras noches tropicales y temperaturas hasta 10ºC superiores a lo normal

Extremadura afronta un final del mes de mayo marcado por temperaturas muy superiores a lo habitual para esta época del año, con hasta 10 grados por encima de lo normal y mínimas especialmente elevadas durante el fin de semana, según el meteorólogo de Meteored Duncan Wingen.

La situación está asociada al asentamiento de una masa de aire tropical continental sobre España, que dará lugar a las primeras noches tropicales del episodio en la Península y en algunos puntos de los archipiélagos. Este fenómeno, según explica Wingen, se produce cuando la temperatura no baja de los 20 grados entre la puesta de sol y el amanecer.

En el caso de Extremadura, las mínimas del sábado se situarán entre 5 y 10 grados por encima de los valores medios, al igual que en buena parte del Cantábrico, la meseta norte, La Rioja, Navarra, la Comunidad de Madrid, Aragón y Andalucía.

De las primeras capitales

Además, Cáceres será una de las primeras capitales de provincia en registrar una posible noche tropical el sábado, al no bajar de los 20 grados, junto a Alicante, Cádiz, Sevilla y Almería. Para el domingo, se prevé que muchas ciudades se queden cerca de ese umbral, entre ellas Cáceres y Badajoz, con mínimas previstas de 19 grados.

El calor también se dejará notar durante el día. La masa cálida asociada a la dorsal subtropical ya está plenamente asentada sobre el país, con temperaturas de 20 a 23 grados a unos 1.400 metros de altitud, lo que se traducirá en máximas de 30 a 38 grados en zonas continentales de la España peninsular. Los valores más elevados se esperan en las vegas del Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro.

Meteored advierte de que, aunque las noches tropicales son cada vez más frecuentes, pueden suponer un riesgo para la salud, ya que las temperaturas mínimas suelen alcanzarse avanzada la madrugada, antes de la salida del sol. Esto implica que, a la hora de irse a dormir, el ambiente puede ser todavía mucho más cálido.

Noticias relacionadas

El domingo continuará el calor y las anomalías térmicas se extenderán por la meseta sur y el interior de Cataluña. Ese día aumentará el número de noches tropicales, especialmente en los grandes valles fluviales y en el interior sur de Castilla y León.