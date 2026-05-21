El Gobierno adelanta el pulso contra el fuego al 1 de junio y Extremadura se rearma tras un aciago 2025

El Gobierno ha adelantado al 1 de junio la campaña estatal contra incendios forestales ante un escenario de temperaturas extremas, calor prolongado y mayor complejidad del fuego. La decisión llega con Extremadura todavía marcada por un 2025 aciago, en el que la región sufrió 50.089 hectáreas quemadas, y con la comunidad preparando también su propio refuerzo para afrontar una temporada que se prevé especialmente exigente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz el que ha definido como "el mayor despliegue del Estado para una campaña de incendios". Lo ha hecho con una llamada a la unidad institucional y social, recuperando el lema de una campaña de los años 80: "Todos contra el fuego".

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"España necesita un gran pacto nacional frente a la emergencia climática. Porque el fuego no distingue entre administraciones. No pregunta quién gobierna, ni entiende de colores políticos", ha asegurado Sánchez, acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El jefe del Ejecutivo ha defendido una gestión forestal con mirada larga. "No a escala de legislatura, ni de año a año. Sino con visión estratégica y mirada de largo plazo", ha señalado. También ha advertido de que "invertir en prevención salva vidas, espacios naturales y hogares", mientras que "recortar en prevención, todo lo contrario".

Un riesgo que se anticipa

El adelanto de la campaña se ha acordado tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. Según Interior, entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 se han comunicado 127 incendios, frente a los 40 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 218%.

En ese periodo se han declarado además tres grandes incendios forestales y seis fuegos han tenido consecuencias para la protección civil. Estos datos, unidos a la previsión de un verano más cálido de lo normal y al aumento del estrés hídrico, han llevado al Estado a activar antes todos los recursos.

Sánchez ha alertado de que esta amenaza "va a más" y ha insistido en que "la única respuesta inteligente es escuchar a la ciencia, anticiparse y prepararse". En su intervención, ha recordado que el pasado verano España vivió "uno de los peores incendios de nuestra historia reciente", con unas 350.000 hectáreas calcinadas.

El recuerdo extremeño de 2025

En Extremadura, esa advertencia no suena lejana. La comunidad cerró 2025 con el peor balance de la última década: 766 incendios forestales, 50.089 hectáreas afectadas, 17 grandes incendios y 110 fuegos de nivel 1 de peligrosidad. La provincia de Cáceres concentró 33.855 hectáreas quemadas.

El incendio de Jarilla fue el símbolo más doloroso de aquella campaña. El fuego afectó a las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte, arrasó más de 16.500 hectáreas y llegó a movilizar hasta 700 efectivos y 34 medios aéreos de forma simultánea.

El peso del desastre situó a Extremadura entre los territorios europeos más golpeados por el fuego. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, cinco de cada cien hectáreas quemadas en la Unión Europea durante 2025 ardieron en Extremadura.

Más aviones, drones y brigadas

El despliegue anunciado por el Gobierno incluye una flota de 15 aviones anfibios, el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus, 4 helicópteros Chinook y 2 Cougar, además de nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica incorporará también sus Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Móvil de Análisis y Planificación, equipos de prevención y brigadas de labores preventivas. En total, el departamento aportará 56 medios aéreos, entre ellos 31 helicópteros y 25 aviones e hidroaviones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto oficial de presentación del plan nacional de prevención y extinción de fuegos, en la Base Aérea, a 21 de mayo de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). El despliegue institucional cuenta con / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La Unidad Militar de Emergencias pondrá a disposición de la campaña cinco batallones de intervención, 32 módulos de lucha contra incendios forestales, vehículos pesados, ambulancias, minibuses y maquinaria de apoyo. También se activarán dispositivos de Policía Nacional, Guardia Civil y DGT para actuar en confinamientos, desalojos o cortes de tráfico cuando el avance del fuego lo obligue.

Mejora de las BRIF

Sánchez ha dedicado parte de su intervención a quienes combaten el fuego en primera línea. El presidente ha avanzado que este año se implementará plenamente la mejora de las BRIF, con un nuevo convenio que refuerza sus derechos laborales y salariales.

El Gobierno ha puesto también el foco en la concienciación ciudadana y la educación en emergencias. Sánchez ha recordado que el Plan de Formación ante Emergencias en Centros Educativos llegará a 25.000 centros y 8 millones de estudiantes.

El refuerzo extremeño

Extremadura afrontará esta campaña con un Plan Infoex reforzado tras el impacto del verano pasado y, especialmente, del incendio de Jarilla. La Junta ha anunciado la entrada en servicio de un cuarto avión anfibio, con lo que la comunidad pasará de los dos aparatos con los que contaba en 2023 a cuatro en 2026, una ampliación vinculada a la necesidad de responder a fuegos cada vez más rápidos, extensos y complejos.

El Ejecutivo regional prevé además crear 85 nuevas plazas de bomberos forestales, con una inversión cercana a los seis millones de euros. De ellas, 36 servirán para poner en marcha nuevas unidades en Zafra, Trujillo y Coria; 28 reforzarán unidades ya existentes; y otras 21 se dedicarán a puestos de segunda actividad vinculados a tareas administrativas, logísticas y de vigilancia.

La hoja de ruta de la Junta incluye también seis nuevas plazas de bombero forestal coordinador de zona, el objetivo de alcanzar los 1.077 efectivos en prevención y extinción y la creación de nuevos centros de trabajo en Hervás, Villanueva de la Vera, Coria, Trujillo y Zafra. A ellos se suman los que ya se ejecutan en Rincón de Ballesteros, Don Benito y Deleitosa.

El refuerzo autonómico se completa con la renovación de la flota del operativo. La Junta prevé incorporar 16 nuevos camiones autobomba pesados a lo largo de la legislatura y adquirir 30 autobombas ligeras nuevas en 2026, además de otras 40 entre 2026 y 2029.

En prevención, el Gobierno regional ha anunciado una unidad administrativa específica de prevención de incendios y mantiene abierto el proyecto Mosaico de La Vera, junto a la Universidad de Extremadura, para reducir combustible forestal mediante agricultura y ganadería tradicional en zonas de interfaz urbano-forestal. También trabaja en un nuevo proyecto Mosaico para Gata y Las Hurdes, dos territorios históricamente golpeados por el fuego.

La consigna, después de un verano que dejó cicatrices profundas en el norte cacereño, es llegar antes que las llamas: más medios, más prevención y más músculo operativo para que Extremadura no vuelva a vivir otro año como 2025.