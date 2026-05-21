Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 21 de mayo de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 21 de mayo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja 21 de mayoLonja 21 de mayo
- Muere un hombre en un tiroteo en Villanueva de la Serena
- Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
- El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
- Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
- Guardiola reorganiza el PP extremeño con más peso municipal y nuevas áreas ante las elecciones de 2027: así queda el organigrama
- Vox estrena su vicepresidencia en la Junta de Extremadura con casi dos millones para agilizar las adopciones
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- Baile de sillones en la Asamblea de Extremadura: nuevos diputados, cambio de papeles y bronca por la 'prioridad nacional