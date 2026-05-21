Proanimalex lanza un SOS y pide casas de acogida: "Estamos desesperados, hay cachorros por toda Extremadura"

Extremadura está en plena época de camadas y las protectoras ya no dan abasto. Alrededor de 200 cachorros abandonados o nacidos en la calle han puesto al límite a las asociaciones de protección animal, que buscan casas de acogida en todos los puntos de la comunidad. ProAnimalEx denuncia una situación que se repite cada primavera, pero que este año se ha hecho más visible con cifras alarmantes: 49 cachorros en Don Benito, 45 en Almendralejo, 51 en Badajoz y 21 recogidos en solo 24 horas en Cáceres.

La portavoz de la plataforma, Sara Ramiro, explica que el problema tiene una doble raíz. Por un lado, los abandonos de camadas no deseadas por parte de propietarios que no esterilizan a sus animales. Por otro, el nacimiento descontrolado de cachorros en la calle, procedentes de gatas comunitarias o de animales abandonados con anterioridad. "La mayoría de los animales que están recogidos son abandonos y se han recogido en contenedores", señala.

A esta situación se suma la falta de gestión de las colonias felinas, una competencia que desde el año 2023, por ley, es de los ayuntamientos y tiene que realizarse a través del método CER (Captura, Esterilización y Retorno). "Hay que esterilizar a los gatos de la calle", insiste Ramiro, quien advierte de que la ausencia de estas políticas provoca que cada primavera se repita el mismo escenario.

En muchos casos, las crías aparecen solas en la vía pública porque sus madres han muerto atropelladas o porque han sido abandonadas directamente en cajas o bolsas. Algunas tienen apenas días de vida y necesitan ser alimentadas con biberón cada dos o tres horas. "Un cachorro lactante no es solo darle el biberón. Tampoco es capaz de hacer pis y caca por sí mismo, hay que estimularlo", explica la portavoz, que recalca la dedicación que exige sacar adelante a estos animales.

Casas de acogida

Por ello, ProAnimalEx pide casas de acogida en toda Extremadura. No tienen que estar necesariamente en el municipio donde se haya producido el abandono, ya que la plataforma cuenta con una red de voluntarios para coordinar traslados y derivar los casos en función de la disponibilidad. Las personas interesadas deben tener capacidad para atender al animal según sus necesidades y, en el caso de los lactantes, disponibilidad para alimentarlos varias veces al día.

Cuando se trata de cachorros que ya comen solos, se recomienda disponer de una habitación separada para mantenerlos aislados durante un periodo inicial de cuarentena. Esta medida, aclara Ramiro, responde a motivos sanitarios, ya que muchos animales recogidos de la calle pueden desarrollar síntomas de enfermedades víricas durante las primeras semanas. "No es un requisito porque sí, es por seguridad tanto de las mascotas de la casa como de los propios cachorros", apunta.

La portavoz reconoce que la situación "suele pasar todos los años", pero subraya que ahora se ha visibilizado porque ProAnimalEx ha conseguido poner en común la realidad de decenas de entidades. La plataforma agrupa a más de 60 asociaciones y grupos de trabajo de distintos puntos de la región, además de más de 600 personas vinculadas y unos 80 voluntarios activos que coordinan los casos a diario.

"Al estar unidas, estamos poniendo en común nuestra problemática y por eso hemos hecho este llamamiento", afirma. Según explica, hasta ahora muchas asociaciones trabajaban de forma individual y pedían ayuda a través de sus propias redes sociales, pero la acumulación de casos ha llevado a la plataforma a acudir a los medios para solicitar apoyo ciudadano.

El esfuerzo, denuncian, recae en gran parte sobre voluntarios que atienden a los animales en su tiempo libre y, en muchos casos, con dinero de su propio bolsillo. ProAnimalEx asegura que lo habitual es que las asociaciones no reciban ayudas públicas suficientes para cubrir los gastos veterinarios, alimentación o materiales necesarios: "Mayoritaramente se sufraga del bolsillo de los voluntarios".

Reivindicaciones

El colectivo sostiene que Extremadura está "muy por detrás" de otras comunidades autónomas en materia de protección animal y reclama a las administraciones que dejen de ignorar esta realidad. Sus reivindicaciones pasan por reducir el abandono, gestionar los animales que viven en la calle mediante campañas de esterilización y apoyar al voluntariado que actualmente está asumiendo una responsabilidad que, remarcan, corresponde legalmente a las instituciones.

"No creemos que sea una cuestión política, sino una cuestión moral", defiende Ramiro, que alerta también de la sobrecarga emocional que sufren quienes atienden estos casos. "Salimos de trabajar y nos ponemos a trabajar con animales de la calle porque están ahí. No los hemos traído, pero hay que gestionarlos", resume.

Las personas que quieran colaborar como casa de acogida pueden contactar con ProAnimalEx a través del correo electrónico proanimalex@gmail.com o mediante sus perfiles en redes sociales. La plataforma facilita un formulario para recoger los datos de contacto, ubicación, disponibilidad, número de animales que se pueden acoger y experiencia previa, especialmente en el caso de cachorros lactantes.