Proyecto Extremadura lanza sus primeras Becas de Movilidad Internacional para jóvenes investigadores en Ciencias de la Vida y la Salud

Proyecto Extremadura, iniciativa común impulsada por Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, ha abierto la primera convocatoria de las Becas de Movilidad Internacional, un nuevo programa destinado a apoyar la formación y proyección internacional de jóvenes investigadores predoctorales en el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Salud.

La convocatoria, abierta desde este miércoles, 20 de mayo de mayo hasta el 2 de octubre de 2026, permitirá financiar hasta ocho estancias internacionales en centros de investigación, universidades, organismos científicos o empresas ubicadas fuera de España, con ayudas de hasta 5.000 euros por beneficiario.

Se trata del primer programa específico de estas características impulsado por Proyecto Extremadura,que refuerza su apuesta compartida por el conocimiento, la ciencia, la innovación y el talento joven como motores de desarrollo económico y social.

Las becas se enmarcan dentro del área ‘Extremadura Ciencia’ de Proyecto Extremadura, orientada a fortalecer el ecosistema investigador regional, impulsar nuevas oportunidades para jóvenes científicos y favorecer la transferencia del conocimiento.

Internacionalizar el talento y fortalecer la investigación

El objetivo principal de estas ayudas es facilitar que investigadores, en etapa predoctoral, puedan completar parte de su formación en entornos científicos internacionales de excelencia, incorporando nuevas metodologías, generando redes de colaboración y adquiriendo competencias que posteriormente puedan revertir en el sistema investigador vinculado a Extremadura.

Las estancias deberán desarrollarse en un único periodo —aunque podrán fragmentarse si la investigación lo requiere— con una duración mínima de tres meses y máxima de doce meses, entre enero de 2027 y abril de 2028.

La convocatoria está dirigida a investigadores predoctorales que mantengan alguna vinculación con Extremadura, tanto si desarrollan actualmente su actividad en la región como fuera de ella.

Una convocatoria pionera en Extremadura

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva línea de ayudas, convocadas por Proyecto Extremadura, es su carácter abierto e integrador, ya que no exige mantener una relación contractual con universidades o centros de investigación, algo poco habitual en este tipo de convocatorias.

Este planteamiento amplía el acceso a la totalidad del estudiantado predoctoral y convierte estas becas en una iniciativa pionera en Extremadura, donde actualmente solo existen programas similares vinculados a la Universidad de Extremadura.

Además, la convocatoria incorpora medidas orientadas a favorecer la conciliación y la igualdad de oportunidades dentro de la carrera investigadora, contemplando ampliaciones del límite de edad por maternidad o paternidad.

Impacto científico y retorno del conocimiento

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado formado por especialistas de reconocido prestigio científico, que valorará especialmente el impacto potencial de las estancias internacionales, la calidad del proyecto investigador, la capacidad de internacionalización y el retorno de conocimiento hacia Extremadura.

Entre los criterios prioritarios figuran la adquisición de nuevas metodologías, el establecimiento de colaboraciones internacionales estables, la transferencia científica y la generación futura de proyectos con impacto.

Las personas beneficiarias deberán presentar una memoria final con los resultados obtenidos, metodologías incorporadas y proyección futura de la investigación, así como reconocer expresamente el apoyo recibido por Proyecto Extremadura en publicaciones científicas, congresos, tesis doctorales y actividades derivadas.

Con este nuevo programa, Proyecto Extremadura da un paso más en su estrategia de impulso al conocimiento y al talento científico, reforzando el papel de la investigación como herramienta de transformación social y desarrollo sostenible.

Las bases completas y el procedimiento de inscripción estarán disponibles a través de la web oficial de Proyecto Extremadura:

www.proyectoextremadura.com

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El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de octubre de 2026.