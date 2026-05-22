Casi 3.000 opositores extremeños se la juegan este sábado para lograr una plaza del Estado

Casi 3.000 extremeños tienen este sábado una cita decisiva con el empleo público. Un total de 2.842 aspirantes se presentan en la provincia de Badajoz a los procesos selectivos convocados por la Administración General del Estado (AGE), dentro de una convocatoria nacional que reúne a 152.149 personas admitidas para optar a 17.986 plazas.

Los exámenes se celebrarán de forma simultánea este sábado 23 de mayo a las 10.00 horas (9.00 en Canarias) en 26 provincias españolas. En Extremadura, las pruebas se desarrollarán en Badajoz, donde se concentrarán los opositores de la región para una de las convocatorias más multitudinarias de los últimos años.

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Cinco cuerpos de la Administración

Las plazas convocadas corresponden tanto a ingreso libre como a promoción interna y se distribuyen entre cinco cuerpos generales de la Administración del Estado: Gestión de la Administración Civil, Gestión de Sistemas e Informática, Cuerpo General Administrativo, Técnicos Auxiliares de Informática y Cuerpo General Auxiliar.Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el 65,3% de las personas admitidas son mujeres. Por franjas de edad, el grupo más numeroso es el comprendido entre los 36 y 45 años, aunque también existe una elevada participación entre quienes tienen entre 26 y 35 años y entre 46 y 55.

Además, se han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios para aspirantes que concurren por el cupo de discapacidad. Entre ellas figuran ampliaciones de tiempo, lupas, asistentes de lectura, lengua de signos o medidas para eliminar barreras arquitectónicas.

Seguridad reforzada y control antifraude

La organización corre a cargo de la Comisión Permanente de Selección del INAP, integrada por 47 miembros, encargados tanto de la elaboración de los ejercicios como de fijar los criterios de valoración. El organismo debe garantizar además la confidencialidad durante todo el proceso y asegurar una corrección completamente anónima de las pruebas.

El dispositivo incorpora este año un refuerzo específico de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude. El INAP ha previsto medios técnicos y humanos para supervisar los ejercicios, detectar dispositivos no autorizados, ordenar accesos y permanencias en las aulas y verificar que las pruebas se desarrollen en igualdad de condiciones en todas las sedes del país.

Carlos Gil

Para ello, la convocatoria se apoya también en la cooperación entre distintas administraciones, con el objetivo de coordinar recursos y unificar criterios de actuación en todas las provincias participantes.

Extremadura, por encima de varias provincias

Aunque Madrid concentra el mayor volumen de opositores, con 44.464 aspirantes, seguida de Sevilla (10.602), Valladolid (8.859) y Valencia (8.030), la cifra de Badajoz sitúa a Extremadura por encima de territorios como Cantabria, La Rioja, Navarra, Ceuta o Melilla.

La convocatoria movilizará además a decenas de centros educativos y universitarios en toda España. El Ministerio ha alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades y espacios docentes durante la jornada de exámenes.