¡Sí señor! ¡Bendito Zapatero! No, no me he vuelto loco. “Bendito Zapatero” es el elogio emocionado que le dedicaban al expresidente de España los acólitos de Sánchez Cotrina, hace tan solo unas semanas, en la celebración del Congreso del PSOE de Extremadura. Ese mismo congreso en el que Zapatero bautizó a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general de la formación socialista en Extremadura.

Y da apuro y vergüenza ajena recordar que, por ese atril del escenario, fueron desfilando los socialistas extremeños más “sanchistas” alabando a Zapatero como adalid de la moralidad y de la ejemplaridad política en España. Lo señalaban como el faro al que todos los socialistas debían seguir. Pero al faro, hace mucho tiempo ya, se le fundió la bombilla.

Y soy capaz de ponerme en la piel de los muchos socialistas extremeños que hoy no saben dónde meterse, por vergüenza, por pena y por humillación. Socialistas muy válidos que por dignidad no han querido entrar por el aro de lo que sus jefes “sanchistas” les pedían. Y han sido completamente desplazados del Partido Socialista de Extremadura para acoger a figuras como Zapatero que trajo a la política española lo peor de la misma. Y ese, era su ejemplo.

Ahora hemos visto que el ejemplo que utilizaba Zapatero era el de los narcoregímenes, era el ejemplo de la corrupción, era el ejemplo de todos aquellos que están en política para servirse y enriquecerse.

Nos ha vendido a Zapatero, como la persona más moral del Partido Socialista, como la persona más moral de España. Y resulta que está investigado por cuatro delitos que son tremendamente graves. Y en un par de semanas, se sientan en el banquillo Gallardo y el hermano de Pedro Sánchez, por prevaricación y por tráfico de influencias. Y esto, también es corruptela ¿Y quién está detrás de estas corruptelas? Pues indudablemente el Partido Socialista Obrero Español.

Al final, lo que estamos viendo es el modus operandi que tiene el PSOE, que no es otra cosa que la corruptela. Día tras día nos levantamos con escándalos del Gobierno de España.

En el PP de Extremadura respetamos a la justicia y entendemos sus tiempos. Y sabemos que el juicio a Zapatero llegará dentro de mucho tiempo, quizá para el 2030. Pero les pedimos que sean implacables con los que se han beneficiado de lo que no es suyo, sino de todos los españoles. La imputación de Zapatero, expresidente de España, es una auténtica desvergüenza y es una inmoralidad.

Noticias relacionadas

Y desde esta columna, y con todo mi respeto y consideración, permítanme una recomendación a la buena gente que sí que sabemos que hay en el Partido Socialista de Extremadura: Si no quieren acabar políticamente peor de lo que están, deslíguense de Zapatero, que es lo mismo que Pedro Sánchez. Y les recuerdo que, del entorno más cercano a nuestro presidente del Gobierno, ya hay seis personas que han estado o están imputadas. Y tres de ellas, ya han pasado por la cárcel. El tufo a podrido y a corrupción es ya insoportable.