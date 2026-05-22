El macrocentro de datos de Navalmoral avanza con el inicio del trámite ambiental: 1.600 millones y 250 empleos

La Junta de Extremadura ha dado un nuevo paso en la tramitación del futuro centro de procesamiento de datos de Navalmoral de la Mata, un proyecto promovido por Merlin Edged, SL que prevé una inversión de 1.600 millones de euros y la creación de 250 empleos. La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el anuncio por el que se someten a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental de la iniciativa.

El trámite abre ahora un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOE, para que los interesados puedan consultar la documentación y presentar alegaciones. El expediente podrá examinarse en la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, en Mérida, y también ha sido remitido al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para favorecer la participación en el procedimiento.

"Cumplimos con el procedimiento y damos continuidad a los proyectos empresariales y económicos que buscan asentarse en Extremadura, cumpliendo así con la legalidad y dando seguridad jurídica", afirma la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán.

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Un proyecto estratégico

El centro de datos se ubicará en la parcela I-64 del Parque Industrial Norte de Extremadura, también conocido como Expacio Navalmoral, sobre una superficie catastral de 206.753 metros cuadrados. Estará formado por dos edificios de características similares y su objetivo será proporcionar emplazamiento y soporte físico a equipos informáticos de terceros mediante el alquiler de instalaciones.

La documentación sometida a información pública detalla que el complejo tendrá una demanda energética total crítica de 192 megavatios y una demanda energética total de 288 megavatios, con funcionamiento previsto durante 8.760 horas al año. Entre sus principales instalaciones figuran 16 salas técnicas de 12 MW IT, 104 generadores diésel de emergencia, 48 depósitos de gasóleo de 120 metros cúbicos y 144 equipos de refrigeración en cubierta.

Además, el proyecto cuenta con la calificación Premia, otorgada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, una figura que reconoce su carácter estratégico y permite acelerar la tramitación administrativa al darle prioridad dentro de la Administración autonómica.

El polígono industrial Expacio Navalmoral, en Navalmoral de la Mata. / El Periódico

Seguridad jurídica

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha señalado que la publicación en el DOE permite "dar continuidad a los proyectos empresariales y económicos que buscan asentarse en Extremadura", siempre "cumpliendo con la legalidad y dando seguridad jurídica".

La documentación oficial recoge que el complejo tendrá una demanda energética total crítica de 192 megavatios y una demanda energética total de 288 megavatios, además de 16 salas técnicas, 104 generadores diésel de emergencia, 48 depósitos de gasóleo y 144 equipos de refrigeración en cubierta.

¿Qué es un centro de datos?

Los centros de procesamiento de datos, conocidos también como data centers, son infraestructuras tecnológicas donde se alojan miles de servidores y sistemas informáticos que permiten almacenar, gestionar y distribuir información digital. Son la base sobre la que funcionan servicios cotidianos como plataformas de vídeo y música, redes sociales, banca online, comercio electrónico, inteligencia artificial o servicios en la nube.

Imagen del interior de un centro de datos / Agencias

Este tipo de instalaciones requieren un elevado suministro eléctrico y sistemas permanentes de refrigeración para mantener operativos los equipos las 24 horas del día. Por ello, suelen incorporar grupos electrógenos de emergencia y complejos sistemas de climatización que garanticen el funcionamiento incluso ante cortes de suministro.

En el caso del proyecto de Navalmoral de la Mata, la documentación ambiental recoge una demanda energética total de hasta 288 megavatios, además de más de un centenar de generadores de emergencia y decenas de equipos de refrigeración. El complejo estará orientado al alquiler de espacio y capacidad tecnológica para empresas y operadores digitales.