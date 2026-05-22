"Ni tasas ni trabas": García promete aliviar la presión sobre el campo extremeño y una "guerra abierta" contra el Pacto Verde, la Agenda 2030 y Mercosur

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha comparecido este viernes en la comisión correspondiente de la Asamblea de Extremadura para informar sobre las líneas generales de actuación de su departamento, una de las dos consejerías asumidas por Vox dentro del pacto de gobierno alcanzado con el PP en la Junta de Extremadura.

García ha defendido la necesidad de construir “una administración útil, ágil y cercana, que resuelve los problemas y está al servicio de los ciudadanos”. Según ha incidido, el objetivo de su consejería será prestar un servicio “más eficaz, con menos burocracia”, y orientado a defender a los agricultores y ganaderos extremeños, a quienes ha situado como “el pilar y la prioridad” de su acción política.

El consejero ha subrayado el peso del sector primario en la economía regional, al representar en torno al 7 % del PIB extremeño y el 35 % de la actividad industrial de la región. En este sentido, ha calificado de “esencial” desarrollar una política que “blinde al sector primario frente a las políticas globalistas que perjudican a nuestros agricultores y ganaderos”, a los que definió como “los garantes de nuestra soberanía alimentaria”.

García ha adelantado que su departamento trabajará para mantener al sector productivo, “en la medida de todas nuestras posibilidades, libre de cualquier tasa o carga autonómica”, con el objetivo de aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad.

También ha mostrado su rechazo a cualquier política que, a su juicio, discrimine al campo. “Nos opondremos a aquellas imposiciones derivadas del Pacto Verde Europeo que comprometen la viabilidad de nuestras explotaciones agrarias o ganaderas o que las sitúan en una posición de desventaja frente a terceros países”, ha aseverado. En esta línea, ha remarcado el rechazo al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur “mientras no se garantice la igualdad de condiciones de los agricultores europeos frente a los extracomunitarios”.

Macroparques

Entre las medidas anunciadas, García trasladó el compromiso de emplear “todos los medios legales y administrativos necesarios” para evitar la instalación de macroparques eólicos y fotovoltaicos en suelos productivos, así como en aquellos espacios donde pueda verse dañado el patrimonio natural o el paisaje extremeño.

El consejero también se ha referido al relevo generacional, con el compromiso de facilitar la incorporación de jóvenes a explotaciones y cooperativas. Asimismo, ha adelantado una mayor agilidad administrativa para que los agricultores puedan solicitar las ayudas de la PAC “con normalidad y sin trabas burocráticas”. En este ámbito, ha avanzado que antes de que finalice el año se aplicará la declaración responsable en todos aquellos procedimientos administrativos vinculados al medio rural en los que legalmente sea posible.

Espacios protegidos

Asimismo, García se ha mostrado partidario además una revisión del marco legislativo autonómico vinculado al medio rural, con el objetivo de “simplificar procedimientos, reducir cargas burocráticas y compatibilizar la protección ambiental con la actividad productiva y el desarrollo económico de nuestros pueblos”. En esta línea, ha informado que su departamento trabajará en la simplificación de la normativa aplicable en espacios integrados en la Red Natura 2000 y en la red de espacios protegidos, “siempre dentro del respeto a la legislación vigente y garantizando el equilibrio entre conservación y desarrollo rural”. Ha planteado una “reducción considerable” de zonas ZEPA y LIC cuando sea necesario y su intención de impulsar la revisión y, cuando proceda, la redelimitación de determinadas zonas, dando prioridad a aquellas donde se hayan detectado conflictos claros con la actividad agraria y ganadera tradicional.

Regadíos y caminos rurales

El titular de Agricultura ha anunciado un plan de modernización de caminos rurales, incluidas las vías pecuarias, así como un plan regional de modernización de regadíos orientado a mejorar la eficacia en el uso del agua. Este plan contemplará el mantenimiento, actualización y mejora de las infraestructuras existentes, el fomento del riego por goteo y de tecnologías de ahorro hídrico, así como apoyo técnico y financiero a las comunidades de regantes.

Uno de los aspectos más destacados de su intervención ha sido el regadío de Tierra de Barros, que, según García, supondrá más de 10.000 nuevas hectáreas de regadío. El consejero lo definió como “una de las infraestructuras estratégicas más importantes para el desarrollo económico y agrario de Extremadura”.

García ha esgrimido que, tras “más de una década de paralización de gobiernos del PSOE y en cierta manera también del PP”, se darán “de inmediato” los pasos necesarios para asegurar la vigencia de la declaración de impacto ambiental y se explorarán todas las fórmulas posibles de financiación, tanto públicas como privadas para sacar adelante este proyecto.

Fondo de compensación, Ley Agraria y diálogo

El consejero anunció asimismo la creación de un fondo de compensación, ajustado a la legislación vigente, destinado a mitigar el impacto negativo de desastres naturales, circunstancias adversas sobrevenidas o imposiciones normativas, como las de determinadas políticas europeas, que perjudiquen a los sectores productivos.

También ha puesto encima de la mesa la reforma de la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura, y ha apostado por reforzar la coordinación y colaboración con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, entidades colaboradoras, agrupaciones sanitarias, consejos reguladores, colegios profesionales y demás agentes del sector primario. Todo ello, en el marco de “fórmulas de colaboración público-privadas” que permitan mejorar la eficacia de determinados procedimientos y controles.

Lengua azul, cereza, y lobo

Durante su comparecencia, el consejero se refirió también a cuestiones de actualidad concretas como la lengua azul y los daños ocasionados por las recientes lluvias en las plantaciones de cereza. Sobre el primero de ellos, ha afirmado que “vacunas para la lengua azul hay” si bien ha puntualizado que se han solicitado más dosis, para lo que se está tramitando el contrato. Mientras tanto, ha indicado que los ganaderos que acudan a una oficina veterinaria y no dispongan de vacuna en ese momento podrán comprarla y se les retribuirá cuando se apruebe el decreto de ayudas. “Las vacunas contra la lengua azul van a ser gratuitas siempre y en toda condición”, ha remachado.

Respecto a los daños en la cereza, García ha detallado que los técnicos están valorando las parcelas afectadas y que, cuando exista “un estudio definitivo” y una visión global de los daños, se tomarán medidas “si son precisas”.

En materia de fauna, ha apostado por impulsar un plan nacional del lobo que contemple “un adecuado control cinegético, un censo actualizado y un sistema de compensación proporcional al perjuicio causado a los ganaderos”. Además, ha reclamado la exclusión de este mamífero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en todos los territorios, incluidos los situados al sur del río Duero.

Prioridad nacional, también en la caza

García ha manifestado su “apoyo incondicional” a la caza y la necesidad de reforzar el control de especies como el jabalí y el ciervo allí donde generan daños económicos, sanitarios o de equilibrio ecológico. “La caza debe seguir siendo la herramienta fundamental para esa gestión. Es la más eficaz, siempre lo ha sido y, de momento, es la única que puede seguir siéndolo”, ha argüido, al tiempo que ha hecho hincapié en el peso económico del sector cinegético, “una actividad que genera empleo, fija población y dinamiza nuestros pueblos”. En este sentido, anunció que se estudiarán medidas de apoyo, incluida la posibilidad de volver a la gratuidad de las licencias de caza y pesca. En cuanto a la oferta pública de caza, ha señalado que “publicaremos con antelación calendarios y lotes, activaremos sorteos transparentes, estableciendo permisos sociales para jóvenes familias y la prioridad nacional se establecerá como mérito”.

Sobre la tauromaquia, García ha aseverado que su Consejería no solo la va a proteger, sino que pretende darle “visibilidad y apoyo institucional”. Entre las medidas planteadas ha mencionado el apoyo a las escuelas taurinas, la promoción de festejos y la protección de la cría del toro bravo y su vinculación con la dehesa. También ha anunciado la creación de un bono joven taurino y abonos familiares.

García ha cerrado su intervención insistiendo en que su objetivo es “defender el campo extremeño, apoyar a quienes viven de él”. Su consejería, ha apostillado, mantendrá una “guerra abierta y frontal contra todo lo relacionado con el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y los tratados comerciales dañinos contra nuestra gente”. “Lo haremos con menos burocracia y más inversión”, ha zanjado.

De Miguel: "¿Es que también viene el lobo?"

Desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha cuestionado al inicio de su intervención la preparación de un consejero que “viene del despacho, no del campo”. De Miguel ha reprochado a García que centrara buena parte de su intervención en el Pacto Verde, la Agenda 2030 o el lobo. “¿Es que también viene el lobo Extremadura?”, ha ironizado De Miguel, que se ha preguntado “cuántos daños” a causa de esta especie puede haber actualmente en Extremadura y cuánto prevé invertir la consejería en un plan sobre esta especie.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende una de las intervenciones. / ASAMBLEAEX.ES

La portavoz de Unidas por Extremadura ha echado en falta referencias a los principales problemas del campo, entre ellos “los bajos precios, la falta de rentabilidad” y el papel de los intermediarios. También ha lamentado que García no haya abordado “la entrada de grandes fondos de inversión” que, según señaló, están acaparando tierras y agua y expulsando a agricultores y ganaderos. "Para vender nuestra soberanía alimentaria a los fondos extranjeros, para eso miramos a otro lado", ha espetado.

“A mí no me da ninguna tranquilidad pensar que ustedes, que van a hacer las cosas a las bravas, van a gestionar un sector primario que está herido de muerte”, ha remarcado De Miguel. "Ustedes son los que hace dos años consiguieron que toda la cabaña ganadera de Castilla y León se quedara inmovilizada", ha recordado.

Martín critica la prioridad nacional cuando faltan trabajadores

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Martín, ha reprochado al consejero que hablara de sectores como el tomate, el arroz o la miel, que pueden verse condicionados por Mercosur, pero no citara a otros que, según indicó, defienden el acuerdo, como la aceituna, el vino, la fruta de hueso o el jamón ibérico.

Martín también se ha referido al regadío de Tierra de Barros y aseguró que el PSOE mantendrá su defensa del proyecto. “No vamos a tener ningún problema en fijar nuestra posición sobre el regadío de Barros, porque siempre ha sido la misma: lo vamos a defender siempre”, señaló. No obstante, ha advertido de que su grupo no participará “en un circo” como, a su juicio, ha ocurrido en los dos últimos años en relación a este proyecto.

Blanca Martín, portavoz del grupo socialista, durante la comisión parlamentaria de esta mañana. / ASAMBLEAEX.ES

La portavoz socialista ha lamentado además que la Consejería haya dejado sin ejecutar 350 millones de euros en el ejercicio presupuestario y preguntó por medidas dirigidas a favorecer la presencia de mujeres como titulares de explotaciones agrarias, que ha echado en falta en el discurso del consejero.

También ha mostrado su preocupación por la falta de mano de obra en el campo, especialmente en campañas como la de la fruta de hueso, y cuestionó la contradicción ideológica que, a su juicio, existe entre el discurso de “primero los españoles” y la realidad del mercado laboral agrario.

Igualmente, ha aludido a que “la guerra que Vox le ha declarado al Pacto Verde Europeo choca frontalmente con la realidad del campo extremeño, porque precisamente ese marco europeo es el que está garantizando actualmente las ayudas de la Política Agraria Común a nuestros agricultores y ganaderos”.