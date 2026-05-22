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La UE suspenderá un año los aranceles a ciertos fertilizantes para abaratar costes al campo

Afectará a productos como la urea y el amoníaco y permitirá ahorrar alrededor de 60 millones de euros en derechos de importación

Imagen de un fertilizante agrícola

Imagen de un fertilizante agrícola / DAVID AYUSO DUPÈRIER

Europa Press

Los ministros de Comercio de la Unión Europea han dado este viernes luz verde a suspender durante un año los aranceles aduaneros sobre determinados fertilizantes nitrogenados utilizados en la producción agrícola europea, una medida con la que el bloque busca reducir los costes para agricultores y productores europeos y disminuir la dependencia de Rusia y Bielorrusia en este sector.

La suspensión afectará a productos como la urea y el amoníaco, utilizados para producir fertilizantes nitrogenados, y permitirá ahorrar alrededor de 60 millones de euros en derechos de importación, según las estimaciones de la Comisión Europea, que puso esta propuesta sobre la mesa el pasado febrero.

Además, la UE considera que la medida contribuirá a reforzar una red comercial "más diversificada" en un contexto marcado por el aumento de los precios de los fertilizantes desde 2021 y por el impacto de la guerra rusa contra Ucrania sobre los mercados agrícolas y energéticos.

En la práctica, la suspensión solo se aplicará a productos que actualmente no entren ya en la UE libres de aranceles desde países con acceso preferencial al mercado comunitario.

Además, para proteger a los productores europeos, la medida quedará limitada a una cuota equivalente al volumen de importaciones sujetas al régimen general en 2024 más un 20% adicional de los volúmenes importados ese mismo año desde Rusia y Bielorrusia.

Rusia, excluida de la suspensión

Los veintisiete han precisado además que la suspensión no se aplicará a productos procedentes de Rusia por la "guerra de agresión injustificada" contra Ucrania ni tampoco a los importados desde Bielorrusia por su apoyo a Moscú y por su "desprecio" del Derecho internacional, las libertades fundamentales y los Derechos Humanos.

Según los datos de la UE, el bloque importó en 2024 alrededor de dos millones de toneladas de amoníaco y 5,9 millones de toneladas de urea, además de otros 6,7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y mezclas con nitrógeno.

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La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y permanecerá vigente durante un año, aunque la Comisión Europea seguirá supervisando el mercado de fertilizantes y podrá proponer una prórroga o una modificación de la suspensión si lo considera necesario.

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