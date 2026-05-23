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Talento digital

Casi mil personas se interesan por formarse en SAP para trabajar en el sector tecnológico extremeño

La Junta ha puesto en marcha 17 cursos gratuitos sobre una herramienta que utilizan grandes empresas para gestionar compras, logística, finanzas o recursos humanos

Alumnos en formación. La iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 y busca preparar perfiles para un sector tecnológico.

Alumnos en formación. La iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 y busca preparar perfiles para un sector tecnológico. / Juntaex

El Periódico Extremadura

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Cáceres

Casi mil personas han mostrado interés por formarse en SAP, una tecnología utilizada por grandes empresas para gestionar procesos internos como compras, logística, finanzas, administración o recursos humanos. La Junta de Extremadura ha recibido 972 solicitudes para participar en los nuevos programas de especialización impulsados dentro del Plan de Generación de Talento Digital.

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 y busca preparar perfiles para un sector tecnológico que, según ha destacado la administración regional, presenta una evolución positiva en contratación y estabilidad, con salarios un 38,5% superiores a la media.

Qué es SAP

SAP es una herramienta de gestión empresarial que usan muchas compañías para ordenar su funcionamiento diario. Permite integrar en un mismo sistema áreas como la contabilidad, la facturación, las compras, los almacenes, la producción, la logística o los recursos humanos.

Por eso, la Junta ha situado esta formación dentro de las tecnologías de alta demanda. El objetivo es que las personas participantes puedan adquirir una especialización con salida en empresas tecnológicas, consultoras o departamentos internos de grandes compañías que utilizan este tipo de soluciones.

17 cursos y 160 alumnos

Desde la puesta en marcha del programa se han iniciado 17 acciones formativas de especialización SAP, cuatro de ellas ya finalizadas. En total, han participado 160 alumnos, con una media de 20 personas por curso.

De los cursos ya concluidos, 75 alumnos han completado la formación satisfactoriamente y 31 han obtenido ya la certificación oficial tras superar los exámenes exigidos por SAP.

La Junta ha planteado estos programas tanto para jóvenes que buscan nuevas oportunidades profesionales como para personas desempleadas o trabajadores que necesitan actualizar sus competencias ante las nuevas demandas del mercado laboral.

Formación ligada al empleo

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha señalado que "la generación de talento digital no es únicamente una política formativa, sino una política de competitividad, empleo y transformación económica para Extremadura".

Coslado ha destacado además que estos programas permiten "generar perfiles especializados alineados con las necesidades reales de las empresas tecnológicas" y trasladar un mensaje claro: "Extremadura tiene capacidad para formar talento cualificado y convertirse en un territorio atractivo para invertir, crecer y crear empleo".

En la misma línea, el secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, ha subrayado que impulsar el talento digital resulta esencial para mejorar la competitividad y conectar la formación con oportunidades reales de empleo.

Recertificación y foro en Cáceres

El programa incluye también un itinerario gratuito de recertificación, dirigido a profesionales que ya obtuvieron una certificación SAP en el pasado y necesitan renovar o actualizar sus conocimientos. Esta línea abrió su plazo de inscripción en abril y cuenta hasta ahora con 16 participantes.

Noticias relacionadas y más

La Junta continuará además impulsando espacios de conexión entre formación y empresas. En este contexto, la tercera edición de Potencial Digital 2026, prevista para septiembre en Cáceres, volverá a incluir el Foro Empleo, una iniciativa destinada a facilitar el contacto entre alumnado de programas tecnológicos y representantes de compañías del sector.

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