Cotrina sitúa a Yolanda García Seco al frente del máximo órgano político del PSOE de Extremadura

Yolanda García Seco presidirá el Comité Regional del PSOE de Extremadura, máximo órgano de control y dirección política del partido a nivel autonómico. Compuesto por un total de 300 miembros, el comité se ha constituido este sábado en Mérida como el pistoletazo de salida a las elecciones municipales de 2027, que los socialistas extremeños fijan como su primer gran objetivo político cuando queda justo un año para la cita con las urnas.

"Eso es lo que le decimos desde el Partido Socialista a toda la ciudadanía extremeña: que vamos a ganar las elecciones municipales", ha señalado el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina. El partido abrirá ahora "un proceso ejemplar" para elegir candidatos que "quieran dar pasos al frente", con el objetivo de renovar ideas y proyecto político como "anticipo" de la alternativa regional que Cotrina aspira a seguir construyendo.

Órgano de control

El Comité Regional es el principal órgano de representación del PSOE extremeño. No gestiona el día a día del partido, una tarea que corresponde a la Comisión Ejecutiva Regional, pero sí tiene una función clave: marcar posición política, supervisar la acción de la dirección y dar voz a la estructura territorial de la organización. También adapta las directrices federales, aprueba los documentos políticos que guían al partido en la comunidad autónoma y tiene un papel decisivo en la estrategia electoral.

Álvaro Sánchez Cotrina, en su primera intervención ante el Comité Regional del PSOE de Extremadura. / PSOE de Extremadura

El órgano está compuesto por un total de 300 miembros. De ellos, 125 fueron elegidos por voto individual y directo en el último congreso regional y otros 125 proceden de los congresos provinciales de Cáceres y Badajoz. A esa estructura se suman, como miembros natos, la Comisión Ejecutiva Regional, los secretarios provinciales, exsecretarios generales y representantes de Juventudes Socialistas, UGT y UPA-UCE.

La nueva presidenta

En ese papel se enmarca la elección de Yolanda García Seco como presidenta del comité. La exdelegada del Gobierno en Extremadura ha sido una de las figuras que acompañó a Cotrina desde el inicio de las primarias socialistas, primero como integrante de su equipo en el registro de la precandidatura y después como representante de ese proyecto durante la fase de avales. Su elección al frente del Comité Regional refuerza ahora su peso orgánico en la nueva etapa abierta por el PSOE extremeño.

La dirección socialista ha destacado que su función será controlar la acción política de la ejecutiva regional y dar cuenta ante los compañeros y compañeras del desarrollo del proyecto político del partido, con las municipales de 2027 como primer gran objetivo tras la derrota histórica que el PSOE de Extremadura sufrió el pasado 21D.

Yolanda García Seco y César Herrero arropan a Cotrina para "devolver la ilusión" al PSOE de Extremadura. / El Periódico

Poder municipal

"Tenemos el 60% del poder territorial en este momento en nuestros pueblos, el poder municipal es claramente socialista, y tenemos las dos diputaciones provinciales también gobernadas por el Partido Socialista", ha subrayado Sánchez Cotrina. El objetivo, ha añadido, es mantener ese poder municipal y convertirlo en el primer escalón de una alternativa autonómica.

El partido sitúa a sus alcaldes, alcaldesas, portavoces y militantes como las figuras llamadas a trasladar ese mensaje en el territorio. La dirección regional quiere que el proceso de elección de candidatos sirva no solo para preparar listas, sino también para renovar el proyecto político y reforzar la presencia del PSOE en los municipios.

Candidatos a partir del 27 de junio

El calendario para la elección de candidatos dependerá de Ferraz y del Comité Federal del 27 de junio, donde se abordarán los plazos generales para la preparación de las municipales. A partir de ahí, el PSOE extremeño adaptará la hoja de ruta a la realidad de la comunidad. La dirección regional ha defendido que lo hará con "acento extremeño" y con el propósito de buscar el mejor proyecto político y las mejoras caras.

El nuevo comité nace también con la vista puesta en el papel del PSOE como oposición al Gobierno autonómico de María Guardiola. Cotrina ha aludido a la reunión prevista con la presidenta de la Junta este martes, a la que acudirá desde el respeto institucional, pero con una posición política definida.

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"Sabemos que ella es la presidenta y ella debe saber quién es la oposición", ha afirmado el PSOE, que ha situado a su nuevo comité como una herramienta para ordenar el trabajo interno, fortalecer el liderazgo territorial y preparar el camino hacia las municipales de 2027.