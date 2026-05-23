"Educamos, no guardamos": ¿Por qué protestan las educadoras infantiles de Extremadura?

Las educadoras infantiles del ciclo de 0 a 3 años han llevado este sábado sus reivindicaciones a Madrid en una manifestación estatal que ha reunido a miles de profesionales del sector. La protesta, convocada tras la huelga del pasado 7 de mayo, ha vuelto a poner sobre la mesa un mensaje que las trabajadoras llevan semanas repitiendo: "No guardamos, educamos".

El lema resume el fondo del conflicto. Las profesionales del primer ciclo de Infantil reclaman que esta etapa deje de verse como un simple recurso asistencial o de conciliación y sea reconocida como una parte esencial del sistema educativo. En Extremadura, sindicatos como UGT y CCOO han respaldado las demandas del sector y han pedido cambios en ratios, apoyos, reconocimiento profesional, jornada y condiciones laborales. La nueva consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha abordado el asunto en su primera comparecencia en la Asamblea prometiendo diálogo con el colectivo y reivindicando la gratuidad progresiva del primer ciclo de Educación Infantil.

Sara Fernández

¿Qué reclaman?

La primera reivindicación es la reducción de ratios. En Extremadura, según ha advertido UGT Servicios Públicos, las cifras actuales permiten hasta ocho bebés de 0 a 1 año, 13 menores de 1 a 2 años y 18 niños de 2 a 3 años por aula. El sindicato sostiene que estas ratios duplican las recomendaciones de organismos internacionales como la Unión Europea y la OCDE.

CCOO también ha situado este punto en el centro de la protesta y reclama una regulación básica estatal con ratios más bajas: cuatro menores por persona adulta en el tramo de 0 a 1 años, seis en el de 1 a 2 años y ocho en el de 2 a 3 años.

El colectivo sostiene que con las ratios actuales resulta muy difícil garantizar una atención individualizada, segura y educativa en una etapa en la que los menores todavía no tienen autonomía y necesitan acompañamiento constante.

Más personal de apoyo

Otra de las demandas pasa por reforzar las plantillas. UGT reclama la incorporación de personal técnico de apoyo, como ATEs, para atender al alumnado con discapacidad, movilidad reducida o necesidades educativas especiales. El sindicato plantea además que cada menor con necesidades específicas compute como dos plazas en el aula y que haya como máximo un alumno con estas características por grupo.

Las educadoras defienden que hablar de inclusión en el ciclo 0-3 exige medios humanos suficientes. Su queja es que, en muchos casos, toda la responsabilidad recae sobre plantillas ya sobrecargadas.

La pareja educativa

Los sindicatos reclaman también la implantación de la pareja educativa, un modelo en el que dos profesionales comparten la responsabilidad del aula. La medida busca evitar que una sola trabajadora tenga que atender en solitario a grupos muy numerosos de bebés o niños pequeños.

Para el sector, esta fórmula mejoraría tanto la atención al alumnado como las condiciones de trabajo de las profesionales. También permitiría afrontar mejor situaciones cotidianas como cambios, alimentación, descanso, conflictos, acompañamiento emocional o atención a menores con necesidades específicas.

Reconocimiento profesional

El colectivo insiste en que el 0-3 no es una etapa de "guardería", sino una etapa educativa. Por eso, UGT ha pedido que las Técnicas de Educación Infantil sean encuadradas en el Grupo II/Grupo B, de acuerdo con la titulación y responsabilidad del puesto. Mientras se tramita esa reclasificación, reclama un aumento del complemento específico general.

Cedido

CCOO también defiende la dignificación de las categorías profesionales. En el ámbito público, plantea que las educadoras infantiles tengan el reconocimiento del grupo B, mientras que en el ámbito privado reclama que sean reconocidas como técnicas superiores de Formación Profesional, con los salarios correspondientes.

Tiempo para preparar y evaluar

Las profesionales reclaman además que se reconozcan horas no lectivas para tareas pedagógicas y burocráticas. UGT pide cinco horas semanales no lectivas para informes, programaciones y coordinación, igualando el tiempo de preparación del que disponen los docentes del segundo ciclo de Infantil.

CCOO plantea en la misma línea reducir el tiempo de atención directa mediante más plantillas y reconocer como jornada efectiva las horas necesarias para programar, organizar, evaluar y formarse.

El debate en Extremadura

En la Asamblea de Extremadura, la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha asegurado que la Junta escuchará las peticiones de las Técnicas de Educación Infantil y ha defendido que su departamento seguirá trabajando "de la mano de toda la comunidad educativa".

Valencia ha recordado que desde 2024 la educación de 1 a 3 años es gratuita en Extremadura y ha avanzado que desde septiembre se incorporará también la etapa de 0 a 1 años. También ha señalado que se han estabilizado 67 Técnicos de Educación Infantil, se mantienen 127 aulas experimentales y se han creado 233 nuevos puestos estructurales de TEI en la relación de puestos de trabajo.

Desde Unidas por Extremadura, la diputada Nerea Fernández ha reclamado "dignificar" la profesión y ha criticado que las trabajadoras desarrollan una labor "completamente precarizada". La formación ha pedido reducir ratios, reforzar apoyos y reconocer el papel de las TEI en una etapa que considera decisiva.

Mesa técnica

UGT Servicios Públicos Extremadura ha anunciado que solicitará la constitución urgente de una Mesa Técnica de Escuelas Infantiles para negociar una reestructuración de las condiciones laborales y pedagógicas del ciclo 0-3. El sindicato quiere que ese espacio aborde tanto la situación de las escuelas infantiles como la de las aulas 1-2 de los colegios públicos dependientes de la Administración regional.

CCOO, por su parte, reclama una respuesta política, presupuestaria y normativa que permita avanzar hacia un modelo universal, público, gratuito, inclusivo y de calidad. El sindicato sostiene que la dignificación del sector "no puede seguir aplazándose".

La manifestación de este sábado en Madrid ha sido el siguiente paso después de la huelga estatal del 7 de mayo y de las concentraciones convocadas en distintos territorios, incluida Mérida. Los sindicatos aseguran que mantendrán la presión hasta que haya compromisos concretos sobre ratios, reconocimiento profesional, apoyos, salarios y condiciones laborales.