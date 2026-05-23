A Extremadura le sobra sol, pero le falta autoconsumo: el IDAE anuncia facilidades para instalar placas solares

Extremadura se ha consolidado como una potencia en producción renovable, especialmente fotovoltaica, pero esa fuerza no se ha trasladado con la misma intensidad a los tejados de viviendas, comunidades de vecinos, naves, explotaciones agrarias, comercios o edificios públicos. Ahora, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha vuelto a difundir la campaña "Personas con energía propia" para explicar las ventajas de producir electricidad propia y las nuevas facilidades aprobadas para impulsar el autoconsumo individual y colectivo.

La oportunidad tiene especial sentido en una región como Extremadura, con un gran recurso solar y con mucho margen por recorrer en consumo directo de proximidad. Según la información ya publicada a partir del informe de Opina 360, la comunidad solo destina al autoconsumo el 2% de toda la energía renovable que genera y apenas el 1,1% de su producción eléctrica total. Es decir, Extremadura produce mucha energía verde, pero todavía aprovecha poco esa ventaja en pequeña y mediana escala.

| / Informe OPINA 360

Qué es el autoconsumo

El autoconsumo consiste en producir parte de la electricidad que necesita una vivienda, una comunidad de vecinos, una empresa o una explotación mediante una instalación propia o compartida. Lo más habitual son las placas solares fotovoltaicas, aunque también pueden combinarse con baterías de almacenamiento o con otros sistemas eficientes.

La clave está en consumir directamente parte de la energía que se genera, comprar menos electricidad de la red y, cuando haya excedentes, compensar la energía sobrante según las condiciones contratadas. Para hogares, autónomos, empresas o comunidades, el principal atractivo es el ahorro en la factura y una mayor protección frente a las fluctuaciones del precio de la luz.

| / Informe OPINA 360

¿Qué facilidades hay ahora?

La campaña del IDAE llega con varias novedades. La primera es la figura del gestor de autoconsumo, que puede asumir buena parte de la tramitación necesaria para poner en marcha una instalación, especialmente en proyectos colectivos. Esta figura está pensada para reducir papeleo y facilitar autorizaciones, comunicaciones y gestiones entre consumidores, instaladores y administraciones.

La segunda medida importante es la ampliación del radio para el autoconsumo solar compartido, que pasa de 2 a 5 kilómetros. Esto permite que más viviendas, empresas, barrios, pueblos o polígonos puedan beneficiarse de una instalación próxima aunque no esté en el mismo edificio. En Extremadura, donde abundan cubiertas industriales, naves agrícolas, edificios municipales y espacios disponibles, esta distancia abre más posibilidades para proyectos colectivos.

Además, la nueva normativa permite combinar varios modelos de autoconsumo. Una vivienda, empresa o comunidad puede compatibilizar fórmulas individuales y colectivas, lo que da más flexibilidad a quienes necesitan completar su suministro con distintos sistemas.

¿Por qué interesa en Extremadura?

El autoconsumo interesa especialmente en Extremadura por una razón evidente: hay muchas horas de sol y un gran peso de la fotovoltaica en el sistema eléctrico regional. La paradoja es que la comunidad ha crecido con fuerza en grandes instalaciones solares, pero no al mismo ritmo en placas sobre cubiertas de viviendas, industrias, explotaciones o edificios públicos.

En 2025, Extremadura produjo 336 GWh renovables en autoconsumo, frente a 16.413 GWh de generación verde convencional y 31.328 GWh de producción eléctrica total. También cerró el año con 237 MW de potencia renovable instalada en autoconsumo, apenas el 2,6% del total nacional.

Ese es el margen que ahora vuelve a aparecer sobre la mesa. La región ya produce mucha electricidad limpia, pero una parte muy pequeña se genera para uso directo de hogares, empresas o administraciones. El autoconsumo permitiría que parte de esa riqueza solar tuviera un retorno más cercano.

¿Quién puede aprovecharlo mejor?

Las placas solares resultan especialmente interesantes para quienes consumen electricidad durante las horas centrales del día. Es el caso de comercios, talleres, oficinas, industrias, cooperativas, explotaciones agrícolas y ganaderas, residencias, colegios, instalaciones deportivas o edificios municipales.

Sara Fernández

También pueden ser una opción para comunidades de vecinos, tanto para cubrir consumos comunes (ascensores, iluminación, garajes o climatización) como para repartir energía entre viviendas mediante una instalación compartida. Con el nuevo radio de cinco kilómetros, esa posibilidad no se limita solo al tejado del mismo bloque.

¿Qué conviene mirar antes de instalar?

Antes de poner placas solares conviene revisar el consumo anual, las horas en las que más electricidad se utiliza, la orientación de la cubierta, posibles sombras, el estado del tejado, la potencia necesaria y la posibilidad de compensar excedentes.

También es recomendable pedir varios presupuestos, comprobar que la empresa instaladora se encarga de la legalización y preguntar si el ayuntamiento aplica bonificaciones fiscales. En comunidades de propietarios, además, hay que definir si se quiere una instalación para zonas comunes, para viviendas o una fórmula mixta.

Ahorro, autonomía y menos emisiones

El IDAE recuerda que producir energía propia permite rebajar la factura eléctrica mensual, ganar estabilidad frente a los cambios en el precio de la electricidad y aumentar la autonomía, sobre todo si la instalación se combina con baterías. También contribuye a reducir emisiones contaminantes y a aprovechar recursos renovables cercanos.

España cuenta ya con 8,8 GW de potencia instalada de autoconsumo solar, según los datos provisionales de 2025 del Ministerio para la Transición Ecológica recogidos por el IDAE. El autoconsumo ha crecido con fuerza desde 2018, pero en Extremadura todavía tiene recorrido.

La asignatura pendiente

La campaña estará activa hasta el 15 de junio y busca acercar el autoconsumo a hogares, comunidades y empresas. En Extremadura, el mensaje llega en un momento claro: la comunidad ha demostrado capacidad para producir energía solar a gran escala, pero aún tiene pendiente llevar esa ventaja al consumo cotidiano.

La cuestión ya no es solo cuánta energía verde produce la región, sino cuánta de esa energía puede aprovecharse de forma directa en una casa, una nave, una explotación agraria, una comunidad de vecinos o un edificio público. En una comunidad con tanto sol, el autoconsumo aparece como una vía para convertir ese recurso natural en ahorro, autonomía y retorno local.