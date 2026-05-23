Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Déficit de médicos

Extremadura mantiene 75 plazas MIR sin cubrir a tres días de cerrar la adjudicación

Las vacantes pendientes se concentran en Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad con mayor oferta dentro de la comunidad, excepto una de Medicina Preventiva y Salud Pública

Los médicos de familia, preocupados por las renuncias de los MIR a sus plazas

Los médicos de familia, preocupados por las renuncias de los MIR a sus plazas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado 160 plazas de médicos internos residentes (MIR) de las 235 plazas ofertadas en Extremadura a tres días para cerrar el proceso en el que faltan por cubrirse 74 de las 98 plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública (una).

Son las dos únicas especialidades que no han sido cubiertas todavía en Extremadura, de las cuales las más numerosas son Pediatría y sus áreas específicas (diez plazas), Medicina interna (nueve) y Anestesiología y Reanimación (ocho).

Le siguen Psiquiatría (siete plazas), Urología y Obstetricia, Ginecología, Radiodiagnóstico y Cirugía general y del aparato digestivo, con seis plazas mir ya cubiertas cada una; Cardiología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Oftalmología, Medicina intensiva, Neumología, (cinco plazas en estos casos).

Médicos de familia

En relación a Medicina Familiar y Comunitaria, la más numerosa en cuanto a oferta (98), se han adjudicado de momento 24 plazas: 12 en las áreas de salud de Badajoz, seis en Cáceres, cuatro en Mérida y dos en Llerena-Zafra.

La última plaza adjudicada, a las 18:29 horas de este viernes, ha sido para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el Área de Salud de Cáceres. El proceso continuará ya el lunes 25 de mayo por el número de orden 10.101 y terminará el miércoles 27.

Las primeras plazas asignadas en Extremadura el lunes 4 de este mes fueron de las especialidades de Neurología, Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología, y Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

9.278 futuros médicos empiezan hoy a elegir su plaza en otro polémico proceso MIR

9.278 futuros médicos empiezan a elegir su plaza en otro polémico proceso MIR / El Periódico

320 plazas en total

El Ministerio inició el pasado 23 de abril la adjudicación de las 12.362 plazas de formación sanitaria especializada (FSE) con Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, a las que siguieron Enfermería el día siguiente y el 4 de mayo Medicina.

En su conjunto, Extremadura oferta 320 plazas, de las que 233 son para médicos internos residentes en el Servicio Extremeño de Salud (SES), a las que hay que sumar dos plazas más, adjudicadas ya, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz y Cáceres, dependientes del Ministerio de Justicia.

Las plazas más numerosas en esta comunidad corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria (98), Pediatría (diez), Medicina Interna (nueve) y Anestesiología y Reanimación (ocho), entre otras muchas especialidades, a las que se incorpora este año la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, con una plaza en Cáceres y otra en Badajoz, ya adjudicadas.

Fotogalería | Cientos de médicos marchan en Badajoz contra el Estatuto Marco y exigen dignificar sus condiciones laborales

Fotogalería | Cientos de médicos marchan en Badajoz contra el Estatuto Marco y exigen dignificar sus condiciones laborales

Ver galería

Fotogalería | Cientos de médicos marchan en Badajoz contra el Estatuto Marco y exigen dignificar sus condiciones laborales / Jesús G. Hinchado

Por áreas de salud

Por Áreas de Salud, Badajoz concentra un total de 90 plazas elegibles y Cáceres reúne 63, seguidas por las Áreas de Salud de Mérida (27), Don Benito-Villanueva (21), Plasencia (16), Llerena-Zafra (seis), Navalmoral de la Mata (seis) y Coria (cuatro).

Noticias relacionadas y más

Una vez adjudicada, los aspirantes tomarán posesión de sus puestos los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, lo harán los días 3 y 5. El inicio del periodo formativo será el 5 para todos los residentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre en un tiroteo en Villanueva de la Serena
  2. Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
  3. El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
  4. El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
  5. Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
  6. Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
  7. La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio
  8. Guardiola reorganiza el PP extremeño con más peso municipal y nuevas áreas ante las elecciones de 2027: así queda el organigrama

Extremadura mantiene 75 plazas MIR sin cubrir a tres días de cerrar la adjudicación

Extremadura mantiene 75 plazas MIR sin cubrir a tres días de cerrar la adjudicación

Santa Marta abre el sábado con 28,9 grados a medianoche y coloca a Extremadura al frente de las máximas del país

Santa Marta abre el sábado con 28,9 grados a medianoche y coloca a Extremadura al frente de las máximas del país

Eduardo Nagore, dermatólogo especializado en melanoma: "Cada piel tiene, por genética, un límite. Es mentira eso de que la puedes entrenar"

Los autónomos extremeños crecen pese al "infierno fiscal" y la presión de las cuotas

Los autónomos extremeños crecen pese al "infierno fiscal" y la presión de las cuotas

Europa alerta de las muertes en el trabajo mientras Extremadura registra ocho fallecidos en solo cinco meses

Europa alerta de las muertes en el trabajo mientras Extremadura registra ocho fallecidos en solo cinco meses

Copreca celebra su asamblea general y rinde homenaje a la excelencia de sus productores

Yolanda Díaz pide en Extremadura a la patronal que "reparta la riqueza"

Yolanda Díaz pide en Extremadura a la patronal que "reparta la riqueza"

La UE suspenderá un año los aranceles a ciertos fertilizantes para abaratar costes al campo

La UE suspenderá un año los aranceles a ciertos fertilizantes para abaratar costes al campo
Tracking Pixel Contents