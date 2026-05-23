Extremadura mantiene 75 plazas MIR sin cubrir a tres días de cerrar la adjudicación

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado 160 plazas de médicos internos residentes (MIR) de las 235 plazas ofertadas en Extremadura a tres días para cerrar el proceso en el que faltan por cubrirse 74 de las 98 plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública (una).

Son las dos únicas especialidades que no han sido cubiertas todavía en Extremadura, de las cuales las más numerosas son Pediatría y sus áreas específicas (diez plazas), Medicina interna (nueve) y Anestesiología y Reanimación (ocho).

Le siguen Psiquiatría (siete plazas), Urología y Obstetricia, Ginecología, Radiodiagnóstico y Cirugía general y del aparato digestivo, con seis plazas mir ya cubiertas cada una; Cardiología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Oftalmología, Medicina intensiva, Neumología, (cinco plazas en estos casos).

Médicos de familia

En relación a Medicina Familiar y Comunitaria, la más numerosa en cuanto a oferta (98), se han adjudicado de momento 24 plazas: 12 en las áreas de salud de Badajoz, seis en Cáceres, cuatro en Mérida y dos en Llerena-Zafra.

La última plaza adjudicada, a las 18:29 horas de este viernes, ha sido para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el Área de Salud de Cáceres. El proceso continuará ya el lunes 25 de mayo por el número de orden 10.101 y terminará el miércoles 27.

Las primeras plazas asignadas en Extremadura el lunes 4 de este mes fueron de las especialidades de Neurología, Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología, y Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

9.278 futuros médicos empiezan a elegir su plaza en otro polémico proceso MIR / El Periódico

320 plazas en total

El Ministerio inició el pasado 23 de abril la adjudicación de las 12.362 plazas de formación sanitaria especializada (FSE) con Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, a las que siguieron Enfermería el día siguiente y el 4 de mayo Medicina.

En su conjunto, Extremadura oferta 320 plazas, de las que 233 son para médicos internos residentes en el Servicio Extremeño de Salud (SES), a las que hay que sumar dos plazas más, adjudicadas ya, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz y Cáceres, dependientes del Ministerio de Justicia.

Las plazas más numerosas en esta comunidad corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria (98), Pediatría (diez), Medicina Interna (nueve) y Anestesiología y Reanimación (ocho), entre otras muchas especialidades, a las que se incorpora este año la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, con una plaza en Cáceres y otra en Badajoz, ya adjudicadas.

Fotogalería | Cientos de médicos marchan en Badajoz contra el Estatuto Marco y exigen dignificar sus condiciones laborales / Jesús G. Hinchado

Por áreas de salud

Por Áreas de Salud, Badajoz concentra un total de 90 plazas elegibles y Cáceres reúne 63, seguidas por las Áreas de Salud de Mérida (27), Don Benito-Villanueva (21), Plasencia (16), Llerena-Zafra (seis), Navalmoral de la Mata (seis) y Coria (cuatro).

Una vez adjudicada, los aspirantes tomarán posesión de sus puestos los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, lo harán los días 3 y 5. El inicio del periodo formativo será el 5 para todos los residentes.