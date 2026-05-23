El tiempo
Santa Marta abre el sábado con 28,9 grados a medianoche y coloca a Extremadura al frente de las máximas del país
Varias localidades extremeñas se sitúan entre las zonas más cálidas de España con temperaturas nocturnas superiores a los 27 grados
Extremadura vuelve a situarse este sábado entre los puntos más calurosos del país. Tras dos días con aviso amarillo por temperaturas de hasta 39 grados en las Vegas del Guadiana, la comunidad afronta una jornada sin alertas meteorológicas, aunque con valores plenamente veraniegos y noches que ya empiezan a ser tropicales en algunas zonas.
Según el resumen de temperaturas máximas de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) actualizado a las 09.42 horas, las estaciones extremeñas copan buena parte de los primeros puestos nacionales. Santa Marta, en la provincia de Badajoz, encabeza la tabla con 28,9 grados registrados a medianoche, seguida de Cañaveral, en Cáceres, con 27,9 grados. También aparecen Castuera, con 27,4; Don Benito, con 26,9; Badajoz Aeropuerto, con 26,7; Cáceres, con 26,7; Mérida, con 26,6; y Puerto Rey, en Cáceres, con 26,3.
Estos registros, tomados durante la madrugada o primeras horas del día, reflejan el ambiente cálido que se mantiene en la región incluso de noche. En las capitales, la Aemet prevé para este sábado mínimas de 18 grados en Badajoz y 19 en Cáceres, con máximas que alcanzarán los 36 y 34 grados, respectivamente.
Sin avisos este sábado
La predicción para este sábado en Extremadura apunta a una jornada sin fenómenos significativos. El cielo estará poco nuboso al inicio, aunque la nubosidad irá aumentando durante el día, con nubes de evolución. No se descartan algunos chubascos dispersos acompañados de tormenta, más probables y numerosos en el norte montañoso.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas bajarán ligeramente o permanecerán sin variaciones. El viento soplará variable y flojo, con intervalos de moderado.
La jornada llega después de dos días consecutivos de calor intenso y avisos amarillos en las Vegas del Guadiana, donde el termómetro ha rozado valores más propios de pleno verano. Aunque este sábado no hay avisos activos, el calor seguirá siendo protagonista en buena parte de Extremadura.
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