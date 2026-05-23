Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren

Un hombre de más de 80 años ha perdido la vida en la mañana de este sábado en Almendralejo tras declararse un incendio de pastos en una parcela de su propiedad situada junto a las vías del tren, próxima a la calle Miguel Marín, que fue cortada de inmediato por la policía local. El suceso ha generado una gran conmoción entre los vecinos de la zona, que intentaron auxiliar al fallecido al escuchar sus gritos de ayuda mientras las llamas avanzaban por el terreno, pero fue imposible, según testigos de la zona.

Según relatan otros testigos, las vallas que separan la zona urbana de la infraestructura ferroviaria dificultaron el acceso hasta el lugar del incendio, lo que retrasó la llegada de quienes trataban de socorrer al hombre. Algunos vecinos llegaron incluso a abrir un hueco en la alambrada para acceder a la parcela, aunque cuando lograron llegar hasta el foco del fuego ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.

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El incendio se produjo alrededor de las 11.30 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos, Policía Local y numerosos vecinos. Por el momento se investigan las circunstancias en las que se originó el fuego, cuyas causas todavía no han sido esclarecidas.