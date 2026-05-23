La UEx abre la inscripción en sus campamentos de verano con programación, ingeniería, química y física para niños

La Universidad de Extremadura ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de los Campamentos Tecnológicos Urbanos "Proyecto Verano", una iniciativa pensada para acercar la ciencia y la tecnología a niños y niñas de Educación Primaria durante las vacaciones estivales.

La actividad, impulsada por la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos (EMJC), está dirigida a escolares de entre 6 y 12 años y mantendrá abierto el plazo de inscripción hasta el 14 de junio. Las plazas son limitadas y los campamentos se celebrarán en los campus universitarios de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

Ciencia práctica en vacaciones

La propuesta busca que los menores se acerquen a disciplinas como la programación, la ingeniería, la química, la física y otras áreas científicas a través de talleres, experimentos, retos y actividades adaptadas por edades.

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La metodología será eminentemente práctica. En cada una de las sesiones, los participantes se convertirán en ingenieros, físicos, químicos, médicos, programadores, robotistas o arqueólogos, entre otros perfiles científicos, para resolver actividades que pondrán a prueba su ingenio, su curiosidad y su capacidad de trabajo en equipo.

El objetivo del programa es fomentar el pensamiento creativo, despertar vocaciones científico-tecnológicas y ofrecer una alternativa de ocio educativo en la que la ciencia se presente como una experiencia cercana y participativa.

Dos turnos en cuatro sedes

Los campamentos se celebrarán en horario de mañana, de 9.00 a 14.15 horas, y se desarrollarán de forma simultánea en las cuatro sedes de la EMJC: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Cada familia podrá elegir la localidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Jorge Valiente

La organización ha establecido dos turnos. El primero tendrá lugar del 22 al 26 de junio, mientras que el segundo se celebrará del 29 de junio al 3 de julio.

Los participantes se distribuirán en tres categorías según el curso realizado durante el año académico 2025/2026. El grupo Descubridores estará formado por alumnado de 1º y 2º de Primaria; Soñadores, por escolares de 3º y 4º; y Navegantes, por estudiantes de 5º y 6º de Primaria.

Precios y descuentos

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos ha establecido diferentes modalidades de matrícula para facilitar el acceso de las familias. Habrá descuentos para la comunidad universitaria, para familias numerosas y para hermanos inscritos. Los precios oscilarán entre los 75 y los 95 euros por semana, en función de la modalidad de inscripción escogida.

UEx