Las bajas laborales duran en Extremadura 73 días, casi el doble que la media nacional

La duración media de las bajas laborales por contingencias comunes en Extremadura alcanza los 73,45 días, casi el doble que la media nacional, situada en 38,18 días, según los datos aportados por la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CIEM). La entidad advierte de que estos procesos se encuentran entre los más largos del país y suponen un reto creciente para la organización diaria de pymes, autónomos y empresas.

Con este diagnóstico, CIEM celebra el próximo 28 de mayo en Badajoz la jornada "Más allá de la ausencia: la realidad del absentismo y las claves empresariales para afrontarlo", con la que quiere abrir el debate sobre uno de los asuntos que más preocupan al tejido productivo extremeño.

La organización empresarial señala que el absentismo laboral se ha convertido en un desafío importante para empresas de todos los tamaños, aunque su impacto resulta especialmente complejo para pymes y autónomos, que tienen menos margen para reorganizar recursos cuando se producen ausencias recurrentes o prolongadas.

Bajas más largas

La situación adquiere una dimensión especial en Extremadura por la duración media de los procesos de incapacidad temporal. Frente a los 38,18 días de media nacional, los procedimientos en la región se sitúan en 73,45 días, una diferencia que CIEM vincula a dificultades organizativas en numerosos sectores de actividad.

A esta realidad se suman las ausencias injustificadas, cuya incidencia se mantiene por encima del 6%, según los datos trasladados por la entidad. Para CIEM, esta combinación obliga a analizar posibles mejoras en la gestión de los procedimientos y a buscar fórmulas que permitan hacer un seguimiento más ajustado a las necesidades de cada caso.

Jornada en Badajoz

La jornada reunirá a empresas, administración pública, mutuas colaboradoras, expertos y representantes del ámbito sanitario para abordar el fenómeno desde distintas perspectivas. El objetivo es compartir experiencias, analizar el impacto económico y organizativo del absentismo y plantear vías de mejora en la gestión de la incapacidad temporal.

El encuentro contará con la participación de representantes de AMAT, Adecco y Adecco Institute, la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud (SES), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y empresas de la región.

La cita está dirigida a empresas, autónomos, responsables de recursos humanos y asociaciones empresariales interesadas en conocer la situación actual del absentismo laboral y las herramientas disponibles para afrontar un problema que afecta de forma creciente a la actividad económica y al funcionamiento diario de las organizaciones.