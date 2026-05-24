Una incidencia técnica retrasa casi dos horas el tren Madrid-Badajoz de esta tarde

Nueva incidencia en un tren extremeño. El tren con salida prevista desde Madrid a las 16.30 horas y destino Badajoz no ha partido a su hora de la capital de España debido a una incidencia técnica, según ha confirmado Renfe a este diario.

Los viajeros han permanecido en Atocha Cercanías, donde la compañía ferroviaria ha gestionado el cambio de convoy para poder realizar el trayecto. Según se ha comunicado a los pasajeros, el tren partirá finalmente a las 18.15 horas, lo que supone un retraso de una hora y 45 minutos respecto al horario inicialmente previsto.

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Se da además la circunstancia de que esta incidencia se produceun día después de que otro tren extremeño, el Alvia Badajoz-Madrid de la mañana, sufriera una interrupción tras arrollar a un rebaño de ovejas en las inmediaciones de Torrijos, entre Talavera de la Reina y Madrid. El incidente, ocurrido alrededor de la una del mediodía, obligó al convoy a detenerse en mitad del campo durante aproximadamente media hora, hasta la llegada de la Guardia Civil para levantar acta.