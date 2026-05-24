Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Tren en Extremadura

Una incidencia técnica retrasa casi dos horas el tren Madrid-Badajoz de esta tarde

El convoy, que debía partir de Madrid a las 16.30 horas, ha permanecido parado en Atocha Cercanías mientras Renfe gestionaba un cambio de máquina, con salida reprogramada para las 18.15

Pasajeros a la espera del nuevo tren en Atocha.

Pasajeros a la espera del nuevo tren en Atocha. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Nueva incidencia en un tren extremeño. El tren con salida prevista desde Madrid a las 16.30 horas y destino Badajoz no ha partido a su hora de la capital de España debido a una incidencia técnica, según ha confirmado Renfe a este diario.

Los viajeros han permanecido en Atocha Cercanías, donde la compañía ferroviaria ha gestionado el cambio de convoy para poder realizar el trayecto. Según se ha comunicado a los pasajeros, el tren partirá finalmente a las 18.15 horas, lo que supone un retraso de una hora y 45 minutos respecto al horario inicialmente previsto.

Noticias relacionadas

Se da además la circunstancia de que esta incidencia se produceun día después de que otro tren extremeño, el Alvia Badajoz-Madrid de la mañana, sufriera una interrupción tras arrollar a un rebaño de ovejas en las inmediaciones de Torrijos, entre Talavera de la Reina y Madrid. El incidente, ocurrido alrededor de la una del mediodía, obligó al convoy a detenerse en mitad del campo durante aproximadamente media hora, hasta la llegada de la Guardia Civil para levantar acta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
  2. Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
  3. El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
  4. El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
  5. Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
  6. Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
  7. La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio
  8. Sin detenidos por el asesinato del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena

Una incidencia técnica retrasa casi dos horas el tren Madrid-Badajoz de esta tarde

Una incidencia técnica retrasa casi dos horas el tren Madrid-Badajoz de esta tarde

Las bajas laborales duran en Extremadura 73 días, casi el doble que la media nacional

Las bajas laborales duran en Extremadura 73 días, casi el doble que la media nacional

Extremadura estrena el regadío más moderno de España: energía solar y control desde el móvil

Extremadura estrena el regadío más moderno de España: energía solar y control desde el móvil

La Serena empuja a máximos de la década la reserva de agua en Extremadura a las puertas del verano

La Serena empuja a máximos de la década la reserva de agua en Extremadura a las puertas del verano

Educación promete aulas entre 23 y 27 grados en verano con su plan de climatización de colegios

Educación promete aulas entre 23 y 27 grados en verano con su plan de climatización de colegios

Álvaro Sánchez Cotrina: "El Gobierno no va a decir que no a Almaraz tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear"

Álvaro Sánchez Cotrina: "El Gobierno no va a decir que no a Almaraz tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear"

La Renta abre la cita presencial con 581.744 extremeños llamados a rendir cuentas con Hacienda

La Renta abre la cita presencial con 581.744 extremeños llamados a rendir cuentas con Hacienda

Unos 8.000 extremeños conviven con epilepsia y reclaman más apoyo contra el estigma

Unos 8.000 extremeños conviven con epilepsia y reclaman más apoyo contra el estigma
Tracking Pixel Contents