Incendios forestales
El Infoex desactiva el nivel 1 en sendos incendios forestales en Medellín y Campanario
El Plan Infoex ha dado por extinguidos los incendios activados este domingo tras desplegar efectivos terrestres y aéreos
El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha desactivado el nivel 1 de los incendios forestales que se han declarado este domingo en Medellín y Campanario, según ha informado a través de sus redes sociales.
En torno a las 14,30 horas se ha activado el nivel 1 de operatividad en ambos incendios. En torno a las 15,00 horas, ha desactivado este nivel en el fuego de Campanario y sobre las 17,50 horas lo ha hecho en el de Medellín.
En las labores de extinción del fuego de Medellín se han desplegado tres unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos. En el de Campanario, los efectivos se componen de una unidad de bomberos forestales, dos medios aéreos y un agente del medio natural.
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