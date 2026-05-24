La Renta abre la cita presencial con 581.744 extremeños llamados a rendir cuentas con Hacienda

La Agencia Tributaria abrirá este viernes, 29 de mayo, el plazo para pedir cita previa para la atención presencial de la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2025. En Extremadura, Hacienda prevé que se presenten 581.744 declaraciones, un 2% más que en la campaña anterior, dentro de un calendario que entra ya en su recta final.

La asistencia en oficinas comenzará el 1 de junio y permitirá a los contribuyentes acudir de forma presencial para confeccionar y presentar la declaración. La cita podrá solicitarse hasta el 29 de junio a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, la app oficial o por teléfono.

Los números habilitados son el 91 535 73 26 y el 901 12 12 24, para el servicio automático, y el 91 553 00 71 o el 901 22 33 44, con atención personal de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas. La Agencia Tributaria permite también anular la cita por las mismas vías si finalmente no se va a utilizar.

Más declaraciones y más saldo para Hacienda

En clave regional, la Campaña de la Renta 2025 dejará en Extremadura un resultado neto previsto de 159 millones de euros. La cifra sale de la diferencia entre los 386 millones que Hacienda calcula ingresar y los 227 millones que estima devolver a los contribuyentes extremeños.

Del total de declaraciones previstas en la comunidad, 162.519 serán positivas, es decir, a ingresar; 353.754 saldrán a devolver; y 65.471 serán negativas o de cuota cero, sin ingreso ni devolución. La Agencia Tributaria calcula además que se presentarán 496.606 declaraciones individuales y 85.138 conjuntas, con claro predominio de las primeras.

J. R.

El aumento se nota especialmente en las declaraciones a ingresar, que crecerán un 10,2% respecto a la campaña anterior. El importe asociado a ese resultado positivo subirá todavía más, un 21,6%, hasta alcanzar los 386 millones. En cambio, las declaraciones a devolver bajarán ligeramente en número, aunque el importe global de las devoluciones crecerá hasta los 227 millones.

Primer mes de campaña

La campaña ha cumplido ya su primer mes con más movimiento que el año pasado. Hasta el 6 de mayo, los contribuyentes extremeños habían presentado 162.681 declaraciones, un 5,2% más que en el mismo periodo de la campaña anterior. Ese avance fue ligeramente superior al registrado en el conjunto del país.

Hacienda había recibido en Extremadura 125.091 solicitudes de devolución y ya había pagado 88.667, lo que supone el 70,8% del total solicitado. En dinero, los contribuyentes extremeños habían pedido 77,5 millones de euros y la Agencia Tributaria había abonado ya 46,4 millones.

Por provincias, Badajoz concentraba 103.009 declaraciones presentadas, un 5,8% más, mientras que Cáceres sumaba 59.672, con un incremento del 4,1%. En Badajoz se habían pagado 56.690 devoluciones, por 29,5 millones de euros, y en Cáceres 31.977, por 16,8 millones.

Tres vías de atención

La campaña arrancó el pasado 8 de abril con la presentación por internet. Desde el 6 de mayo está en marcha el plan telefónico "Le Llamamos", para el que también se requiere cita previa. Ese mismo día comenzó el plan especial de asistencia en pequeños municipios.

La atención presencial que se abre ahora completa las tres grandes vías de asistencia al contribuyente: internet, teléfono y oficinas. La Agencia Tributaria recomienda acudir con toda la documentación necesaria para agilizar la confección de la declaración y revisar bien el borrador antes de confirmarlo.

El plazo general para presentar la declaración finalizará el 30 de junio, tanto para declaraciones a ingresar como para las que salgan a devolver. No obstante, quienes tengan una declaración a ingresar y quieran domiciliar el pago deberán presentarla antes: en ese caso, el plazo concluye el 25 de junio.

Avisos para corregir errores

La Agencia Tributaria mantiene este año el envío de cartas preventivas a contribuyentes que hayan presentado su declaración modificando información que constaba en los datos fiscales de Hacienda. El objetivo es que revisen si deben presentar una declaración complementaria o rectificativa antes de una eventual comprobación.

El organismo prevé remitir cerca de 130.000 cartas en dos fases, una a mediados de mayo y otra en junio. Estos avisos se suman a las advertencias que aparecen en Renta Web y en la app dentro del apartado de estado de tramitación de la declaración.

Hacienda insiste en revisar especialmente las deducciones autonómicas, cambios personales o familiares, inmuebles, alquileres, transmisiones, aportaciones a planes de pensiones, cuotas sindicales, subvenciones, ayudas públicas y deducciones familiares o por maternidad.