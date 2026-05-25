El calor intensifica el riesgo extremo de incendios en más de 50 municipios de Badajoz

El riesgo de incendios forestales en Extremadura se ha intensificado de forma notable en las últimas horas debido al aumento de las temperaturas. Más de medio centenar de municipios de la provincia de Badajoz se encuentran este lunes, 25 de mayo, en riesgo extremo de incendio forestal, mientras que varias comarcas cacereñas figuran en niveles muy altos de peligro.

El mapa del Infoex eleva la alerta

Así se recoge en el mapa diario de peligro elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y publicado por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex). La actualización refleja un cambio significativo en la situación de la región, que ha pasado en pocas horas de presentar niveles principalmente bajos o moderados a zonas con riesgo extremo, especialmente en el territorio pacense.

La provincia de Badajoz concentra este lunes los niveles más elevados, con más de cincuenta términos municipales marcados en color granate, el indicador que señala riesgo extremo. La subida de las temperaturas ha provocado un empeoramiento generalizado del escenario de incendios forestales en Extremadura, en una jornada en la que la vigilancia se refuerza sobre las áreas más expuestas.

Rojo y naranja ganan presencia en la región

Además del nivel extremo, el color rojo, que representa un riesgo muy alto de incendios, y el naranja, correspondiente al riesgo alto, se han extendido por buena parte del mapa regional. Estos niveles de peligro convierten a gran parte del territorio extremeño en una zona especialmente sensible ante cualquier foco de fuego, tanto en áreas de monte como en espacios agrícolas y forestales.

La previsión apunta a que la situación de riesgo extremo remitirá durante la jornada del martes, 26 de mayo. No obstante, el peligro volverá a incrementarse el miércoles en buena parte de la provincia de Badajoz, donde el mapa de riesgo volverá a situar amplias zonas en los niveles más elevados.

Pendientes de la evolución meteorológica

La evolución de las temperaturas será determinante en los próximos días para valorar el riesgo de incendios forestales en Extremadura. El seguimiento diario de la Aemet y del Infoex permitirá conocer la evolución del peligro en cada comarca y anticipar los episodios de mayor riesgo, especialmente en una semana marcada por el calor en la comunidad autónoma.