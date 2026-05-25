Expertos del sector tabaquero analizan en Cáceres los desafíos del cultivo extremeño

El sector tabaquero mira hacia Europa en la segunda jornada monográfica que organiza El Periódico Extremadura, de Grupo Prensa Ibérica, con el impulso de Altadis, tras el éxito de la celebrada el año pasado. El II Foro ‘Sector Tabaquero Extremeño: Una mirada a Europa’ se celebrará el martes 26 de mayo a las 10.00 horas. El Museo de Cáceres es el espacio elegido para que tres ponentes de lujo profundicen sobre un tema tan relevante como el cultivo de hoja de tabaco y su posterior transformación: Juan Andrés Tovar, presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), Fernando Vaquero, director de la Organización Internacional del Tabaco (Oitab) y Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands. La apertura de honor del II Foro 'Sector Tabaquero Extremeño' corresponderá a Julio Antonio Rojas Pastor, director general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura.

La jornada comenzará con la recepción de los invitados y participantes en la mesa de debate. La directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, dará la bienvenida a los asistentes. Además, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, dirigirá unas palabras de bienvenida al auditorio. La directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, será la encargada de clausurar ofreciendo las principales conclusiones de la jornada.

Tres expertos de alto nivel

Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa. / EL PERIÓDICO

Juan Andrés Tovar es presidente de la compañía pública Cetarsa, perteneciente al grupo SEPI. Además, es miembro de la Comisión Ejecutiva de AUPEX, Asociación de universidades populares de Extremadura. Cuenta con amplia experiencia en puestos de representación ciudadana y defensa de los derechos públicos, siendo senador por Cáceres durante tres legislaturas, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres de 2003 a 2011, para la que, de 1989-1996, fue diputado Provincial y vicepresidente. Además, ha sido alcalde de su pueblo, Casar de Cáceres, durante 16 años.

Fernando Vaquero, director de la Oitab. / EL PERIÓDICO

Por su parte, Fernando Vaquero es director de la Oitab, coordinando la toma de decisiones entre las dos grandes ramas del sector: la productora (cultivadores y cooperativas) y la de primera transformación industrial. Por lo tanto, es el representante del sector ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como frente a las instituciones europeas, defendiendo el peso del tabaco español dentro de la Política Agraria Común (PAC).

Rocio Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands. / EL PERIÓDICO

Rocío Ingelmo es funcionaria de carrera en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado. Es consejera dominical de Cetarsa y cuenta con marcado perfil académico. Es doctora en Economía Cum Laude por la Universidad de Alcalá, donde precisamente defendió una tesis doctoral especializada en la fiscalidad del tabaco y su relación con el comercio ilícito. Asimismo, es licenciada en Derecho por la UNED y posee un Programa de Dirección General (PDG) por el IESE Business School. Su perfil se completa con una faceta docente como profesora asociada en la Universidad de Alcalá.

Campos de tabaco en Extremadura. / EL PERIÓDICO

Panorama del sector

El cultivo de tabaco vive un buen momento en Extremadura como prueba el hecho de que Cetarsa ha aumentado las toneladas que compra y se dispone a realizar mejoras en las fábricas con la implementación de un Plan de Transición a Energías Limpias. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre ya que ha comenzado a tramitarse normativa europea que puede tener implicaciones para el sector agrario.

Altadis-Imperial Brands

Altadis-Imperial Brands hunde sus raíces en una de las trayectorias empresariales más antiguas de España. Su origen se remonta a 1636, con la creación del Estanco del Tabaco, germen de la histórica Tabacalera, ligada durante siglos al monopolio estatal del tabaco y a la evolución industrial y comercial del sector en España. A finales del siglo XX, tras la transformación y privatización de Tabacalera, la compañía se fusionó en 1999 con la francesa Seita, dando lugar a Altadis, un grupo hispano-francés con una posición relevante en cigarrillos, cigarros y distribución en Europa.

La etapa más reciente comienza en 2008, cuando Altadis se incorporó al grupo británico Imperial Tobacco, hoy Imperial Brands, dentro de una operación que reforzó la dimensión internacional de la compañía. Desde entonces, Altadis opera como la filial de Imperial Brands en España y mantiene un peso destacado en el mercado nacional, con actividad industrial, comercial y de relación con el sector agrícola, especialmente en zonas productoras como Extremadura.