Extremadura perderá un 5% de financiación estatal en dependencia pese a estar entre las regiones que más invierten

Extremadura perderá este año un 4,98% de la financiación estatal destinada al Sistema de la Dependencia, según los datos difundidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. La comunidad aparece entre las ocho autonomías que verán reducida la aportación del Estado por no haber alcanzado los objetivos de mejora fijados en empleo, lista de espera y calidad de los servicios.

El dato sitúa a la región en una posición paradójica: será penalizada en el reparto estatal, pero al mismo tiempo figura entre las comunidades que más esfuerzo económico realizan en dependencia. En 2025, Extremadura certificó un gasto total de 433,2 millones de euros, de los que 115,4 millones procedieron del Estado, el 26,6%, y 317,8 millones fueron financiación autonómica, el 73,4%.

Ocho comunidades con menos fondos

Además de Extremadura, las comunidades que perderán financiación estatal este año son Cataluña, con una caída del 15,5%; Comunidad Valenciana, con un 9,14%; Asturias, con un 5%; La Rioja, con un 4,7%; Cantabria, con un 1,8%; Aragón, con un 0,6%; y Comunidad de Madrid, con un 0,3%.

El informe vincula esas reducciones al cumplimiento de los objetivos de mejora en el sistema. La penalización no impide, sin embargo, que Extremadura aparezca en los primeros puestos nacionales cuando se analiza la inversión en relación con la población potencialmente dependiente.

Segunda región en esfuerzo por dependiente

La comunidad dedica 2.757 euros por persona potencialmente en situación de dependencia, la segunda cifra más alta de España, solo por detrás del País Vasco, que alcanza los 3.102 euros. En Extremadura, el informe contabiliza 157.166 personas potencialmente dependientes.

También es la segunda comunidad con mayor inversión por habitante en dependencia, con 411,3 euros, únicamente superada de nuevo por el País Vasco, que llega a 480 euros. La media nacional se sitúa en 280 euros por habitante. En el extremo contrario aparecen Canarias, con 179 euros; Murcia, con 226; y Cataluña, con 247.

Por persona potencialmente dependiente, tras País Vasco y Extremadura se sitúan Baleares, con 2.632 euros, y Navarra, con 2.578. Las cifras más bajas corresponden a Galicia, con 1.490 euros; Canarias, con 1.492; y Murcia, con 1.751.

El Estado financia el 27,4%

En el conjunto del país, la inversión pública en atención a la dependencia ascendió en 2025 a 13.734 millones de euros. El Gobierno central financió el 27,4%, un 8% más que en 2024, mientras que las comunidades autónomas asumieron el 72,6%, con un incremento del 6,5%.

El gasto anual medio por beneficiario fue de 8.417 euros. De esa cantidad, la Administración General del Estado aportó 2.306 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas otros 6.111 euros.

El País Vasco es la comunidad con mayor gasto por persona beneficiaria, con 14.384 euros anuales, el doble que Aragón, que aparece como la que menos invirtió, con 7.159 euros al año.

Reclamación de más financiación

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha reclamado al Gobierno central que aumente la financiación en al menos 1.000 millones de euros cada año para reducir la lista de espera y mejorar tanto las cuantías de las prestaciones como la intensidad de los servicios.

La asociación ha recordado además que el gasto público en dependencia representa el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. Ramírez ha defendido que "pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia", aunque ha advertido de que, casi 20 años después, la dependencia sigue siendo "un derecho pendiente" y que "su potencial sigue sin desarrollar".