Fondenex advierte al consejero de Agricultura de que las leyes ambientales no se interpretan desde la política

Fondenex ha elevado el tono contra el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García, después de sus primeras declaraciones sobre la gestión ambiental en Extremadura. El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura ha advertido al responsable autonómico de que las leyes "hay que cumplirlas" y que no están sujetas a "interpretaciones subjetivas de políticos".

La asociación ha reaccionado así a las palabras del consejero, que ha defendido que "lo que no dice la ley se puede hacer" y que, en la medida en que puedan modificarse normas, se hará "sin ningún tipo de miramiento". Para Fondenex, esas afirmaciones resultan "muy graves", especialmente en un ámbito sometido a legislación europea, estatal y autonómica.

Las leyes y los jueces

El colectivo conservacionista ha recordado que España forma parte de la Unión Europea y ha incorporado a su normativa las directivas comunitarias de aves y hábitats. Esa legislación, ha subrayado, se ha trasladado tanto al marco estatal, a través de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como al autonómico, mediante la Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura.

"En un Estado de Derecho, las leyes hay que cumplirlas y no están sujetas a interpretaciones subjetivas de políticos", ha señalado Fondenex, que ha añadido que son las instancias judiciales las que deben fijar "cuándo se cumplen o se incumplen".

La entidad también ha censurado que García haya asegurado que hará "todo lo posible para que el ecosistema se preserve como Dios manda". En su nota, Fondenex ha preguntado al consejero "qué tiene que ver Dios" con la preservación de los ecosistemas y le ha pedido que aclare cuál es su criterio para conservar el patrimonio natural.

Apoyo a la caza y crítica a los recortes

Fondenex ha querido marcar distancia entre su defensa de la normativa ambiental y una oposición frontal a determinadas actividades del medio rural. La asociación ha recordado que ha expresado en varias ocasiones su apoyo a la caza bien gestionada, a la caza mayor en espacios naturales protegidos, como Monfragüe, a la tauromaquia y a los regadíos sobre suelos aptos, siempre que no presenten problemas de erosión y exista disponibilidad de agua.

También ha felicitado al consejero por su posición contraria a las megaplantas solares y eólicas sobre tierras productivas y parajes naturales valiosos, aunque ha matizado que esas palabras "llegan tarde" en zonas como Tajo Internacional, Alcántara o los Llanos de Cáceres.

El choque principal, sin embargo, vuelve a situarse en la Red Natura 2000. Fondenex ha acusado a García de incidir en el mismo "error" que, a su juicio, cometió la anterior consejera de Agricultura, al plantear la reducción de espacios protegidos como las ZEPA y los LIC.

Recurso por las ZEPA

La asociación ha insistido en que la reducción de terrenos incluidos en la Red Natura 2000 y su descalificación solo es posible "por la evolución natural científicamente demostrada" y no por decisiones administrativas o políticas.

En este punto, Fondenex ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite un recurso presentado por la entidad contra la reducción de 11 ZEPA, entre ellas la de la isla de Valdecañas.

El colectivo ha cerrado su comunicado con una advertencia directa al consejero: "El consejero de Agricultura tendrá que elegir entre cumplir las leyes y dejar de interpretarlas, o estar todos los días en los tribunales de justicia españoles y los organismos competentes de la Comisión Europea, incluido también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".