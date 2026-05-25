Guardiola ve al Gobierno de Sánchez "acabado" y Juanma Moreno cree que no llegará a Navidad

La entrega del Premio Europeo Carlos V en Yuste ha dejado este lunes una lectura política sobre la situación del Gobierno central. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "acabado" y debe convocar elecciones, mientras que el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que lo "razonable y sensato" sería que el Gobierno no llegara más allá de las próximas Navidades.

Ambos se han pronunciado en Cuacos de Yuste, en el marco de la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, acto presidido por el rey Felipe VI.

Guardiola reclama elecciones

Guardiola se ha referido a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha calificado de "bastante lamentable" y que, a su juicio, está "perjudicando" la imagen de España.

Fotogalería | La entrega del Premio Carlos V 2026, en imágenes /

La presidenta extremeña ha sostenido que el auto del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, es "tan contundente" que, según ha afirmado, evidencia que el expresidente "tenía parece ser pocos escrúpulos y estaba dispuesto a dar mucho dinero público a sus amigos para llevarse comisiones".

"El faro moral de la izquierda, este señor que decía que ser socialista era lo mismo que tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho, lo que demuestra ese auto que es tan contundente es que, desde luego, lo que tenía parece ser es pocos escrúpulos y estar dispuesto a dar mucho dinero público a sus amigos para llevarse comisiones. Creo que es algo terrible", ha señalado Guardiola en una entrevista en Canal Extremadura TV.

La presidenta de la Junta ha extendido esa crítica al conjunto del Ejecutivo central. "El Gobierno de Pedro Sánchez está acabado, está terminado y tendría que haber dimitido hace mucho", ha afirmado.

R. R.

Guardiola ha defendido que Sánchez debería convocar elecciones y "dar la voz a los españoles" para que España pueda tener, según ha dicho, "un gobierno serio, sensato y que se centre en resolver los problemas de la gente".

Moreno ve difícil acabar la legislatura

También desde Yuste, Juanma Moreno ha sostenido que las circunstancias políticas y judiciales hacen difícil que el Gobierno central termine la legislatura. El presidente andaluz en funciones ha afirmado que las últimas posiciones de algunos socios parlamentarios del Ejecutivo demuestran su "enorme debilidad".

"Un gobierno tiene que tener agenda, tiene que tener estabilidad, tiene que tener una mayoría social y una mayoría parlamentaria y, desde luego, no puede estar absolutamente rodeado de procedimientos judiciales, como es el caso, y de sospecha, como en el caso del Gobierno actual", ha señalado.

Por ello, Moreno ha considerado que lo "razonable y sensato" sería que el Gobierno no llegara más allá de la Navidad de 2026.

Negociaciones en Andalucía

Moreno también se ha referido a las negociaciones con Vox para la formación del nuevo gobierno andaluz. Ha explicado que aún no han comenzado y ha asegurado que afrontará ese proceso con "máxima serenidad".

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El presidente andaluz en funciones ha defendido que la política debe abordarse con "serenidad, tiempo, mesura y diálogo", fórmulas que considera necesarias para que las conversaciones lleguen "a buen puerto".