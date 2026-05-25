Juzgan al asesino en serie ‘Dinamita Montilla’, detenido en Badajoz, por el crimen de un joven en Málaga

El asesino en serie José Jurado Montilla, conocido como ‘Dinamita Montilla’, se sienta desde este lunes en el banquillo en Málaga acusado de matar a un joven en Los Montes de Málaga en agosto de 2022 para robarle. El caso tiene una derivada extremeña porque el procesado fue detenido en mayo de 2024 en Valdebótoa, pedanía de Badajoz, casi dos años después del crimen.

La Fiscalía solicita para él 26 años de prisión. En concreto, pide 25 años de cárcel por un delito de asesinato en concurso con otro de robo con violencia y un año más por tenencia ilícita de armas. La vista oral, con jurado popular, está previsto que se prolongue hasta el viernes 29 de mayo, cuando se espera conocer el veredicto.

El crimen de Los Montes de Málaga

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2022 en la zona conocida como Los Ciegos, cerca de una casa de apero de la familia de la víctima. El joven había acudido allí a coger algarrobas.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado llegó a la parcela con una escopeta, entabló una breve conversación con el joven y después lo siguió hasta la zona donde se encontraban las algarrobas. La acusación sostiene que actuó "con la finalidad de obtener una ganancia ilícita" y tras asegurarse de la "situación de soledad y desamparo" de la víctima.

El ministerio público afirma que el procesado disparó al joven de forma inesperada y sin posibilidad de defensa. El primer disparo le alcanzó en el cuello. Después, ya en el suelo, supuestamente volvió a dispararle, esta vez en la cabeza, causándole la muerte.

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Tras el crimen, según la Fiscalía, el acusado dio la vuelta al cadáver, abrió la mochila de la víctima y se llevó los efectos de valor que encontró, tasados en unos 200 euros.

La pista que llevó hasta Badajoz

La investigación avanzó gracias a unos vestigios biológicos hallados en la cremallera de la mochila que portaba el joven el día de su muerte. Esos restos permitieron seguir la pista de un perfil genético mediante las bases de datos de ADN de personas detenidas.

El estudio no condujo directamente al presunto autor, sino a una persona sin relación con el crimen, pero sí vinculada familiarmente con quien los investigadores sitúan en el escenario de los hechos. La investigación se apoyó también en vídeos que el propio acusado subía a TikTok.

Casi dos años después del asesinato, la Policía Nacional detuvo a Jurado Montilla en Valdebótoa, en el término municipal de Badajoz. Desde entonces permanece en prisión.

Condenado por cuatro homicidios

El caso ha vuelto a poner el foco sobre los antecedentes de ‘Dinamita Montilla’. José Jurado Montilla fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios cometidos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987.

Quedó en libertad definitiva en diciembre de 2013, después de fijarse en 30 años el tiempo máximo de cumplimiento por acumulación de condenas. Había cumplido 28 años de prisión.

Además del crimen que ahora se juzga en Málaga, el acusado sigue siendo investigado por su posible relación con el asesinato de Ester Estepa, una mujer sevillana desaparecida en agosto de 2023 cuyo cuerpo fue hallado posteriormente en Gandía, en Valencia. La víctima fue vista por última vez con él.

Indemnizaciones y alejamiento

La Fiscalía reclama también que se le prohíba residir o acudir a los municipios donde vivan los familiares de la víctima y comunicarse con ellos durante un tiempo superior en diez años al de la pena de prisión que se imponga.

En concepto de daño moral, el ministerio público pide que indemnice con 99.800 euros a cada uno de los padres del joven asesinado y con 28.500 euros a su hermana.