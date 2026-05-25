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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Felipe VI entrega este lunes en Yuste el Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones
El galardón reconoce el papel de este órgano consultivo de la UE en la participación de ciudades y regiones en la toma de decisiones comunitarias
Trabajadores y escolares extremeños afrontan una semana de hasta 41 grados a un mes del verano
La Aemet prevé máximas de 40 grados el miércoles y 41 el jueves en Badajoz, mientras Cáceres se moverá entre los 35 y los 38 grados durante buena parte de la semana
Las nuevas viviendas de la Ribera del Marco de Cáceres romperán con el tradicional estilo de la "manzana cerrada"
Las nuevas viviendas de la Ribera del Marco de Cáceres romperán con el tradicional estilo de la "manzana cerrada"
El impacto de la futura fábrica de cátodos en el mercado de la vivienda: un reto de crecimiento para Mérida
La llegada de la factoría de Hunan Yuneng a ExpacioMérida supondrá un fuerte impulso económico y laboral, obligando al sector inmobiliario a adaptarse para dar respuesta a la demanda de alojamiento
Sin papeles, trabajo ni acceso a vivienda: la triple espera de muchos inmigrantes en Plasencia
Cáritas y la Delegación de Migraciones de la diócesis acompañan a más de 200 personas en la ciudad y tramitan expedientes de regularización para que puedan trabajar, optar a una casa y empezar de nuevo
- Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
- Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
- El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
- El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
- Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
- Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
- La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio