Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El galardón reconoce el papel de este órgano consultivo de la UE en la participación de ciudades y regiones en la toma de decisiones comunitarias

La Aemet prevé máximas de 40 grados el miércoles y 41 el jueves en Badajoz, mientras Cáceres se moverá entre los 35 y los 38 grados durante buena parte de la semana

Las nuevas viviendas de la Ribera del Marco de Cáceres romperán con el tradicional estilo de la "manzana cerrada"

La llegada de la factoría de Hunan Yuneng a ExpacioMérida supondrá un fuerte impulso económico y laboral, obligando al sector inmobiliario a adaptarse para dar respuesta a la demanda de alojamiento

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Cáritas y la Delegación de Migraciones de la diócesis acompañan a más de 200 personas en la ciudad y tramitan expedientes de regularización para que puedan trabajar, optar a una casa y empezar de nuevo