Sanidad pública
Técnicos sanitarios reclaman en los hospitales extremeños que Hacienda desbloquee su reclasificación profesional
Las protestas se han repetido ante los centros de Plasencia, Don Benito-Villanueva y Badajoz, dentro de una jornada de huelga nacional
Los técnicos sanitarios de Extremadura han salido a la calle para reclamar su reclasificación profesional y exigir al Ministerio de Hacienda que desbloquee los fondos necesarios para hacerla efectiva. Las protestas se han celebrado este lunes ante los hospitales de Plasencia, Don Benito-Villanueva de la Serena y el Universitario de Badajoz, dentro de una jornada de huelga nacional que, según el Servicio Extremeño de Salud (SES), ha tenido un seguimiento del 1,57% en la región.
Las movilizaciones, convocadas por CCOO y UGT, se enmarcan en una reivindicación histórica de los técnicos superiores sanitarios y los técnicos medios sanitarios, que reclaman que su clasificación laboral se ajuste a su formación, competencias y responsabilidades reales dentro del Sistema Nacional de Salud.
Una clasificación "obsoleta"
Durante la concentración en Plasencia, la delegada de CCOO en el hospital, Sheila Díaz, ha reclamado el cumplimiento del acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, firmado en 2022 entre el Gobierno, CCOO y UGT. Ese documento recogía la implantación de una nueva clasificación profesional para estos colectivos, pero el plazo acordado finalizó en 2023 sin que se haya aplicado.
Según ha defendido el sindicato, los técnicos continúan encuadrados en una clasificación "obsoleta" que no reconoce adecuadamente su formación ni las funciones que desempeñan en el sistema sanitario público. CCOO sostiene que el pase de los técnicos medios al grupo C1 y de los técnicos superiores al grupo B está contemplado en el Estatuto Básico del Empleado Público y supone "una obligación legal" y "una medida de justicia profesional".
Fondos bloqueados
Los sindicatos atribuyen el bloqueo actual al Ministerio de Hacienda, al que reclaman la transferencia de unos 450 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan aplicar la reclasificación. CCOO ha advertido de que no descarta nuevas movilizaciones si no se desbloquea la situación.
En Badajoz, el delegado sindical de UGT, Roberto Rico, ha subrayado que el Estatuto Básico del Empleado Público ya abrió esta vía hace casi 20 años y que el acuerdo firmado en 2022 volvió a comprometer al Gobierno con esta medida. "A las regiones nada les impide dar este paso, pero esta situación implica un dinero, y se está por tanto a la espera de que Hacienda desbloquee la partida", ha señalado.
Dignidad y reconocimiento
Rico ha defendido que la reclamación no es solo salarial, sino también de "dignidad" y reconocimiento profesional. Ha recordado que este colectivo incluye a técnicos medios en cuidados de enfermería, higienistas dentales, técnicos de farmacia y técnicos superiores que trabajan en áreas como análisis clínicos o radiodiagnóstico.
Según sus cálculos, unas 4.000 personas podrían trabajar en estos ámbitos en Extremadura. También el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha anunciado nuevas acciones y ha convocado una concentración en Madrid el próximo 17 de junio para exigir la aplicación real de la reclasificación.
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