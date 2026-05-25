Reconocimiento internacional
Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes, de Almazara As Pontis, corona al aceite extremeño en CINVE 2026
El AOVE producido en Extremadura obtiene el premio ‘Gran CINVE AOVEs Ecológicos’ en una edición con sesiones de cata celebradas en Cáceres y con varias medallas para vinos, aceites y vinagres de la región
El aceite extremeño Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes 2026, elaborado por Almazara As Pontis, ha logrado el premio ‘Gran CINVE AOVEs Ecológicos’ en la edición 2026 del certamen internacional CINVE, cuya gala de entrega de premios se celebró en el Hotel Intercontinental de Madrid. El reconocimiento sitúa a este aceite de oliva virgen extra entre los mejores ecológicos del concurso y refuerza la proyección de la producción agroalimentaria de Extremadura.
Extremadura gana peso en el escaparate internacional
El galardón llega en una edición especialmente vinculada a la región, ya que las sesiones de cata de CINVE 2026 se celebraron este año en la ciudad de Cáceres y reunieron muestras procedentes de distintos países y comunidades autónomas. El certamen, que alcanza su vigésimo segunda edición, engloba concursos internacionales de vinos, espirituosos, aceites de oliva virgen extra, vermuts, vinagres y sidras.
Además del máximo reconocimiento obtenido por Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes, productores extremeños consiguieron varias medallas en diferentes categorías de vinos, aceites y vinagres, consolidando la presencia de la comunidad en un concurso de referencia para el sector agroalimentario.
Medallas para los vinos extremeños
En la categoría de vinos tranquilos, las medallas gran oro fueron para Hotazel Syrah/Cabernet Sauvignon 2022, de Bodega Hotazel, y Palacio Quemado Crianza 2023, de Viñas de Alange. A estos reconocimientos se sumaron varias medallas de oro para referencias elaboradas en la comunidad.
También obtuvieron medalla de oro Buche Valle del Raposo 2024, Hotazel Syrah 2025, Jareño Barrica 2024 y Raíces de Extremadura 2024, ampliando el palmarés de los vinos extremeños en la edición de este año.
En vinos espumosos, Sinoble 2023, de Bodegas y Viñedos Pozanco, consiguió una medalla gran oro, mientras que Maestrino 2025, de Bodegas El Maestrino, logró medalla de oro. Estos resultados refuerzan la diversidad de elaboraciones extremeñas premiadas en CINVE 2026.
El AOVE extremeño suma nuevos reconocimientos
En aceites de oliva virgen extra, además del premio ‘Gran CINVE AOVEs Ecológicos’ para Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes 2026, Sol de Barros Picual Ecológico 2025 obtuvo medalla de oro y varios aceites extremeños fueron distinguidos con medallas de plata.
Entre los AOVEs reconocidos con plata figuran D11 Lecciana 2025, Jacoliva Coriana Collection 2026, Sol de Barros Carrasqueña Ecológico 2025 y Sol de Barros Coupage ‘5 Oros’ Ecológico 2025, todos ellos dentro de una categoría clave para la imagen de calidad de los productos extremeños.
También premio para el vinagre
El palmarés extremeño se completó con el Vinagre Agridulce Balsámico 001, de Marqués de Valdueza, distinguido con medalla gran oro en la categoría de vinagres. La presencia de productos de la región en distintas modalidades subraya el peso de Extremadura en sectores agroalimentarios de alto valor añadido.
La gala de entrega de premios reunió en Madrid a productores, bodegas, almazaras y profesionales del sector agroalimentario de distintos países. Según la organización, las comunidades autónomas con mayor número de medallas fueron Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana, en una edición en la que Extremadura también dejó una destacada huella por la calidad de sus vinos, aceites y vinagres.
- Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
- Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
- El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
- El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
- Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
- Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
- La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio