Un centro acompañará a autónomos, pymes y comercios extremeños en su salto a la digitalización

El Centro Demostrador TIC de Extremadura dará un paso más en su papel dentro de la transformación digital de la región. La Junta ha autorizado este martes un convenio con Feval-Gestión de Servicios para transferir 175.000 euros destinados a financiar proyectos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de acompañar a autónomos, pymes y comercios en la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial o la ciberseguridad.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno, estará cofinanciado en un 85% con cargo al programa Feder Extremadura 2021-2027. La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado en rueda de prensa que la finalidad es "ofrecer un acompañamiento real a pymes, a autónomos y a comercios", con especial atención a aquellos situados en municipios pequeños y medianos.

La medida no supone la creación de un centro nuevo, sino una evolución del Centro Demostrador TIC de Extremadura, que a partir de ahora reforzará su función como espacio de apoyo para la implantación de nuevas tecnologías en el tejido productivo. Según ha señalado Manzano, las empresas podrán "conocer y aplicar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o la ciberseguridad".

Del escaparate tecnológico al acompañamiento

La Junta pretende que el CDTIC deje de funcionar solo como un espacio de demostración tecnológica y avance hacia un modelo más práctico, centrado en el acompañamiento directo a empresas y profesionales. La intención es que la digitalización no quede limitada a grandes compañías o a entornos urbanos con más recursos técnicos, sino que llegue también al pequeño comercio y a los negocios de menor tamaño.

El Ejecutivo regional ha defendido que los objetivos de este convenio tienen un impacto directo en la actividad empresarial, con actuaciones orientadas a la optimización de procesos, la reducción de costes y el aumento de la competitividad. Para 2026, el CDTIC aspira a consolidarse como un centro demostrador "orientado específicamente al impulso digital de empresas y autónomos", con acciones que generen un impacto "real y medible".

Prioridad para los pequeños municipios

Uno de los ejes del convenio será la atención a empresas ubicadas en municipios pequeños y medianos, donde la transformación digital puede marcar diferencias tanto en la gestión diaria de los negocios como en su capacidad para competir. La Junta ha señalado que quiere garantizar que la digitalización llegue a toda la comunidad autónoma y no se concentre únicamente en las zonas con mayor actividad empresarial.

Entre las actuaciones previstas figura el desarrollo de un Programa Integral de Inteligencia Artificial para pymes y autónomos, que combinará talleres prácticos con tres meses de acompañamiento empresarial. La finalidad es que estas herramientas no se queden en una explicación teórica, sino que puedan aplicarse de forma concreta en la gestión de cada negocio.

Un foro para municipios y empresas

La programación incluye también la celebración del Foro de Innovación Municipal y Competitividad Empresarial, que sustituirá y actualizará el anterior formato de Small Smart Cities. Este nuevo encuentro se centrará en los retos reales de los municipios y en la aplicación de tecnologías inteligentes a ámbitos como la atención a mayores, la atracción de talento digital y la sostenibilidad de los servicios públicos.

El foro abordará además buenas prácticas privadas de adopción tecnológica orientadas a mejorar la productividad y la competitividad de empresas y autónomos. La programación se completará con la participación en eventos empresariales y tecnológicos, entre ellos el espacio SmartAgroTech en Agroexpo, con el objetivo de conectar la innovación digital con sectores estratégicos para Extremadura.

Ayudas de hasta 20.000 euros

Esta línea de acompañamiento se suma a la convocatoria de ayudas para impulsar la digitalización de pymes y autónomos del sector servicios en la región. El programa cuenta con tres millones de euros y permitirá subvencionar hasta el 80% de la inversión, con un límite máximo de 20.000 euros por beneficiario.

Las ayudas, cofinanciadas también en un 85% por el programa Extremadura Feder 2021-2027, están orientadas a mejorar la presencia digital, la automatización de procesos y la ciberseguridad de las empresas. Entre los servicios subvencionables figuran la creación o mejora de páginas web y tiendas online, estrategias de marketing digital, posicionamiento SEO y SEM, gestión de redes sociales, implantación de sistemas ERP y CRM, facturación electrónica, plataformas B2B y actuaciones de seguridad informática.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha defendido que esta convocatoria "supone un paso más para fortalecer la transformación digital de nuestras pymes, facilitando que puedan ser más competitivas, innovadoras y preparadas para afrontar los retos de la economía digital". Las solicitudes podrán presentarse hasta mediados de agosto por vía telemática.