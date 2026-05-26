Cotrina ofrece lealtad institucional a Guardiola, pero avisa de una oposición firme contra la "agenda ultra" de Vox

"Responsabilidad y lealtad, pero también firmeza y contundencia". El primer encuentro institucional entre María Guardiola y Álvaro Sánchez Cotrina ha servido para escenificar normalidad democrática entre la presidenta de la Junta y el líder de la oposición, pero no despeja la tensión política de fondo que marcará la legislatura. La reunión ha sido correcta y cordial, según ha admitido el propio Cotrina, que ha descrito a Guardiola como una mujer "amable y educada". Sin embargo, enseguida ha separado las formas del fondo político: "Eso no quiere decir que sea moderada", ha dicho tras recordar que ha abierto la puerta a Vox "hasta el patio".

El dirigente socialista ha evitado plantear a la presidenta un gran acuerdo genérico sobre los asuntos clave para la región, y ha optado por fijar primero las reglas del juego. Guardiola, ha dicho, "tiene derecho a hacer su programa" porque el PP ganó las elecciones autonómicas, mientras que al PSOE le corresponde ejercer la oposición. Ese reconocimiento de los papeles institucionales, ha defendido, es casi "una revolución democrática" en un clima político marcado por la confrontación.

Fotogalería | Reunión entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el secretario del PSOE en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina /

Bajo esta premisa, Cotrina ha asegurado que su papel pasa ahora por actuar con "responsabilidad", con "lealtad a Extremadura" y con capacidad de fiscalización, pero también por construir una alternativa de gobierno. "Frente al ruido que ha incorporado su pacto y un gobierno mucho más escorado a la derecha, yo lo que voy a proponer son servicios públicos y de calidad", ha afirmado. También ha prometido "seriedad, rigor y servicio de región" frente a lo que ha calificado como "propaganda y pandereta".

Sanidad, vivienda y despoblación

Durante la reunión, ambos dirigentes han abordado algunos de los principales retos de la comunidad, entre ellos la despoblación, la crisis de vivienda y la situación de los servicios públicos. El líder socialista ha insistido en que Extremadura necesita "determinación política" y soluciones concretas para afrontar esos problemas.

Uno de los puntos más sensibles ha sido la sanidad. Cotrina ha confirmado que en la conversación se ha hablado de los 500 millones de euros anunciados para este ámbito y ha advertido de que el PSOE los recibirá favorablemente si se destinan a reforzar la red pública. "Serán muy bienvenidos si es para la pública", ha dicho, antes de marcar una línea roja: "Ahora, si ahí nos inventamos un Quirón 2.0 o un Ayuso en Extremadura, pues desde luego ese no será el que yo defiendo".

Los presupuestos, más lejos

En la reunión también se ha abordado el escenario presupuestario. Cotrina ha dejado claro que ve "muy complicado" que el PSOE pueda apoyar unas cuentas que, según ha sostenido, incorporen la "agenda ultra" de Vox. Cotrina no ha cerrado la puerta al diálogo, pero sí ha marcado el límite político del PSOE: no avalará unos presupuestos que asumen postulados de la ultraderecha.

El líder socialista ha vinculado también su papel de oposición a la calidad democrática. En ese punto, ha defendido la necesidad de reforzar el control parlamentario al Gobierno regional y ha avisado de que tanto Guardiola como sus consejeros deberán comparecer con frecuencia en la Asamblea. "La vamos a hacer ir mucho allí, a ella y a todo su Gobierno", ha señalado.