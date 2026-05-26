Apoyo al trabajo autónomo
La Junta cubrirá la cotización de los autónomos extremeños cuando estén de baja por enfermedad
El consejero Guillermo Santamaría ha anunciado esta medida, que responde a una demanda histórica del colectivo, durante la inauguración del V Congreso Impulso en Mérida
La Junta de Extremadura pondrá en marcha en el segundo semestre del año una nueva ayuda para cubrir la cotización a la Seguridad Social de los autónomos durante sus bajas por enfermedad, una medida que responde a una demanda histórica del colectivo.
El anuncio lo ha realizado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante la inauguración del V Congreso Impulso, celebrado en Mérida, donde ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con autónomos y pymes.
Santamaría ha destacado que esta línea se suma al programa de fomento y consolidación del trabajo autónomo, dotado con 316 millones de euros hasta 2027, así como a otras medidas como el relevo generacional, las ayudas en zonas rurales, la Tarifa Quédate para mayores de 65 años o el programa Consolida Pyme.
26.000 euros en cinco años
El consejero ha incidido además en que la acción del Gobierno regional se basa en la escucha activa a autónomos y empresarios para adaptar las medidas a sus necesidades reales. En este sentido, ha señalado que un nuevo autónomo puede llegar a recibir más de 26.000 euros de la Junta en cinco años para poner en marcha su negocio.
Santamaría también ha subrayado la evolución positiva del trabajo autónomo en Extremadura, con 922 autónomos más en el último año, y ha resaltado que ocho de cada diez nuevos autónomos son mujeres, en un contexto de crecimiento de la tasa de emprendimiento en la región.
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