Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Apoyo al trabajo autónomo

La Junta cubrirá la cotización de los autónomos extremeños cuando estén de baja por enfermedad

El consejero Guillermo Santamaría ha anunciado esta medida, que responde a una demanda histórica del colectivo, durante la inauguración del V Congreso Impulso en Mérida

Santamaría en el Congreso Impulso.

Santamaría en el Congreso Impulso. / Ayto. Mérida

El Periódico Extremadura

EP

La Junta de Extremadura pondrá en marcha en el segundo semestre del año una nueva ayuda para cubrir la cotización a la Seguridad Social de los autónomos durante sus bajas por enfermedad, una medida que responde a una demanda histórica del colectivo.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante la inauguración del V Congreso Impulso, celebrado en Mérida, donde ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con autónomos y pymes.

Santamaría ha destacado que esta línea se suma al programa de fomento y consolidación del trabajo autónomo, dotado con 316 millones de euros hasta 2027, así como a otras medidas como el relevo generacional, las ayudas en zonas rurales, la Tarifa Quédate para mayores de 65 años o el programa Consolida Pyme.

26.000 euros en cinco años

El consejero ha incidido además en que la acción del Gobierno regional se basa en la escucha activa a autónomos y empresarios para adaptar las medidas a sus necesidades reales. En este sentido, ha señalado que un nuevo autónomo puede llegar a recibir más de 26.000 euros de la Junta en cinco años para poner en marcha su negocio.

Noticias relacionadas

Santamaría también ha subrayado la evolución positiva del trabajo autónomo en Extremadura, con 922 autónomos más en el último año, y ha resaltado que ocho de cada diez nuevos autónomos son mujeres, en un contexto de crecimiento de la tasa de emprendimiento en la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
  2. Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
  3. Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
  4. El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
  5. Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
  6. Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
  7. La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio
  8. Guardiola reorganiza el PP extremeño con más peso municipal y nuevas áreas ante las elecciones de 2027: así queda el organigrama

La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura

La Junta cubrirá la cotización de los autónomos extremeños cuando estén de baja por enfermedad

La Junta cubrirá la cotización de los autónomos extremeños cuando estén de baja por enfermedad

Extremadura no permitirá tirar fuegos artificiales con riesgo alto o extremo de incendios

Extremadura no permitirá tirar fuegos artificiales con riesgo alto o extremo de incendios

Uno de los reactores de Almaraz se desconecta de la red eléctrica para intervenir en una válvula

Cotrina ofrece lealtad institucional a Guardiola, pero avisa de una oposición firme contra la "agenda ultra" de Vox

Cotrina ofrece lealtad institucional a Guardiola, pero avisa de una oposición firme contra la "agenda ultra" de Vox

Un centro acompañará a autónomos, pymes y comercios extremeños en su salto a la digitalización

Un centro acompañará a autónomos, pymes y comercios extremeños en su salto a la digitalización

Los docentes extremeños reanudarán las movilizaciones si la Junta no concreta la subida salarial

Los docentes extremeños reanudarán las movilizaciones si la Junta no concreta la subida salarial

Aeceriber refuerza desde Extremadura la unidad del sector del ibérico con su nueva junta directiva

Aeceriber refuerza desde Extremadura la unidad del sector del ibérico con su nueva junta directiva
Tracking Pixel Contents