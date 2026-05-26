Extremadura no permitirá tirar fuegos artificiales con riesgo alto o extremo de incendios

Extremadura entrará el próximo lunes 1 de junio en la época de peligro alto de incendios forestales, que se prolongará hasta el 15 de octubre, en una campaña marcada por el recuerdo del verano pasado, el refuerzo de medios y una aclaración práctica para los municipios: no se podrá tirar material pirotécnico cuando el riesgo sea alto o extremo.

El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, ha avanzado este martes en Badajoz que la orden se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y que incluirá algunas variaciones. Entre ellas, ha destacado la relacionada con las dudas planteadas por alcaldes y alcaldesas sobre el uso de pirotecnia durante fiestas locales en época de mayor riesgo.

"La orden ya lo dice satisfactoriamente clara: en riesgo alto o extremo no hay ninguna excepción, en riesgo alto o extremo no podrá tirarse ningún tipo de material pirotécnico", ha señalado Manzano, que ha considerado importante dejar esta cuestión "negro sobre blanco" en la normativa.

Coordinación ante el fuego

Manzano ha participado en la reunión de coordinación de lucha contra los incendios forestales de 2026, presidida en la Delegación del Gobierno en Extremadura por el delegado, José Luis Quintana. El encuentro ha servido para poner en común los protocolos de actuación, los medios disponibles y las previsiones de una campaña que vuelve a arrancar con el riesgo alto desde el inicio de junio.

En la reunión han participado representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, Protección Civil y Emergencias, la Junta de Extremadura, Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias, Base Aérea de Talavera la Real, diputaciones de Badajoz y Cáceres, confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo, ADIF, Demarcación de Carreteras del Estado, Aemet, Fempex, Ayuntamiento de Badajoz, Cruz Roja y unidades de Protección Civil. También ha estado presente la Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal.

Manzano ha subrayado que la colaboración entre administraciones resulta "crucial" para afrontar los incendios. Se ha referido a la cooperación tanto en sentido vertical, desde el Estado hasta el último ayuntamiento o entidad local menor, como en sentido horizontal, entre municipios y entre comunidades autónomas.

Medios del Estado en Extremadura

El Gobierno ha destacado que este año contará con el mayor despliegue estatal para una campaña antiincendios. Entre los medios previstos figuran 15 aviones anfibios, el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus, cuatro helicópteros Chinook y dos Cougar, además de drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento.

En Extremadura, el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de la BRIF-A de Pinofranqueado, integrada por unas 60 personas y dos helicópteros con helibalde de al menos 1.200 litros. También se contará con un hidroavión Canadair CL-415 T con base en Talavera la Real y capacidad para 5.500 litros de agua.

A estos medios se suman una Unidad Móvil de Análisis y Planificación con base en Cáceres, un Equipo de Prevención y Análisis de Incendios Forestales, un avión de coordinación y observación con base en Talavera la Real y, como novedad incorporada desde el año pasado, un avión anfibio Fire Boss con base en el aeródromo de Mirabel, con capacidad mínima de 2.500 litros.

La UME se incorporará a las labores de extinción cuando la Junta de Extremadura solicite su colaboración conforme a los protocolos existentes. Quintana ha destacado además nuevos medios de esta unidad, como los drones terrestres adquiridos para hacer cortafuegos desde una distancia de hasta 300 metros.

La lección de Jarilla

El delegado del Gobierno ha defendido que el dispositivo llega con mejoras respecto al verano pasado y ha reconocido también el esfuerzo realizado por la Junta de Extremadura y por todas las unidades implicadas. "Creo que se han puesto a trabajar y todo el mundo está a favor", ha señalado tras la reunión.

Quintana ha llamado a extraer conclusiones de los grandes fuegos del año anterior y ha mencionado expresamente el incendio de Jarilla, que obligó a replantear algunas ideas sobre el comportamiento del fuego. Según ha recordado, fue un incendio de causas naturales, en una zona con ganado, y llegó a cortar varias veces la autovía pese a la existencia de cortafuegos.

"Hay que hacer una reflexión sobre todos los fuegos también", ha afirmado. El delegado ha advertido además de que, aunque ha llovido mucho, la región ha tenido después una primavera "básicamente seca", con un cambio brusco que puede generar problemas. "El cambio climático está ahí y mejor hacer una planificación pensando en ese cambio climático", ha indicado.

Dispositivo de la Junta

La Junta afrontará la campaña con el Plan Infoex reforzado y con la época de peligro alto activa desde el 1 de junio. El objetivo es mejorar la anticipación y la respuesta ante fuegos cada vez más rápidos, extensos y complejos, en coordinación con los planes estatales y con el Infocaex, que organiza la respuesta de protección civil cuando los incendios pueden afectar a población, bienes no forestales o infraestructuras.

El Gobierno regional ha previsto reforzar medios humanos y materiales, además de introducir ajustes normativos como la prohibición expresa de pirotecnia en situaciones de riesgo alto o extremo. Manzano ha defendido que estas aclaraciones son necesarias para evitar interpretaciones en plena campaña de fiestas locales.

La coordinación entre dispositivos se considera especialmente importante en caso de desalojos, confinamientos, cortes de carreteras o afecciones a núcleos de población, situaciones en las que deben actuar de forma conjunta los medios autonómicos, estatales, locales y provinciales.

Portugal y la raya

La coordinación también se extiende al otro lado de la frontera. Quintana ha recordado que, en virtud del convenio del Ministerio con Portugal, las unidades de lucha contra incendios pueden intervenir en una franja de 25 kilómetros a ambos lados de la raya. Eso permite que los medios españoles puedan apoyar en territorio portugués y que Portugal pueda hacer lo mismo en Extremadura cuando sea necesario.

El delegado del Gobierno ha recordado además que el pasado verano se solicitó la activación del mecanismo europeo de emergencia para Extremadura y que acudieron unidades de otros países, entre ellos Alemania, República Checa y Croacia. La campaña de 2026 arranca, por tanto, con la cooperación institucional como una de las claves para reducir tiempos de respuesta.

Precaución e investigación

Quintana ha pedido a los extremeños que extremen las precauciones y eviten imprudencias, al recordar que "la mayor parte de los incendios tienen su origen en las negligencias humanas". También ha apelado a la colaboración ciudadana en la investigación de los fuegos intencionados.

"Cualquier dato o cualquier posible pista puede ser más que esencial para resolver una investigación de este tipo", ha señalado. Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, durante 2025 la Guardia Civil imputó o detuvo a 44 personas en Extremadura por provocar incendios o desarrollar acciones imprudentes: 12 en la provincia de Badajoz y 32 en la de Cáceres. En lo que va de 2026, ya se han imputado o detenido a ocho personas por comportamientos delictivos o imprudentes relacionados con incendios.