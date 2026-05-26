Julio Antonio Rojas: «Lucharemos para que el tabaco siga siendo un cultivo estratégico»

El director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Julio Antonio Rojas Pastor, defendió esta mañana el carácter estratégico del cultivo del tabaco durante su intervención inaugural en el II Foro Sector Tabaquero: Una mirada a Europa, celebrado en el Museo de las Veletas de Cáceres y organizado por El Periódico Extremadura, con el impulso de Altadis-Imperial Brands. La mesa redonda de expertos estuvo compuesta por Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands; Ricardo por Fernando Vaquero, director de la Organización Internacional del Tabaco (Oitab); y Ricardo Miranda, director general de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa).

En su segundo acto oficial desde su nombramiento, Rojas Pastor subrayó la importancia de un encuentro en el que, según señaló, están representados todos los operadores del sector. «Quiero poner en valor el cultivo de tabaco», afirmó antes de recordar que Extremadura concentra el 98% del cultivo nacional, con un impacto económico de 126 millones de euros, lo que supone alrededor del 4% de la riqueza agraria regional.

El cultivo por excelencia de Cáceres

El director general destacó que el tabaco es «el cultivo por excelencia de la provincia de Cáceres» y uno de los de mayor relevancia exportadora. Según los datos expuestos, el 74% de la producción se destina a la exportación, con un valor aproximado de 80 millones de euros, lo que contribuye también a la reducción del déficit comercial.

Rojas Pastor incidió asimismo en la dimensión social y laboral de esta actividad, que genera unos 2.000 empleos directos, de los cuales el 50% corresponde a mujeres. También recordó el peso fiscal del sector, con una recaudación estatal vía impuestos que alcanza los 10.000 millones de euros.

Durante su intervención, el responsable autonómico apuntó que desde 2023 se ha producido un cambio de tendencia, con un crecimiento progresivo de la superficie cultivada hasta alcanzar las 6.500 hectáreas sembradas en 2026, en su mayoría de la variedad Virginia. Este ejercicio, añadió, se ha registrado un incremento tanto de la superficie como de la producción contratada, aunque las cifras todavía no han recuperado los niveles de 2014.

Sistema de producción integrada

El cultivo del tabaco en Extremadura se enmarca en el sistema de producción integrada, concedido a 535 cultivadores de la región, que recibirán un pago conjunto de 5 millones de euros. Rojas Pastor defendió que este modelo refuerza la sostenibilidad y el compromiso del sector con las exigencias actuales de la producción agraria.

No obstante, advirtió de las amenazas que afronta el sector, especialmente en relación con la futura Política Agraria Común y la incertidumbre sobre posibles recortes de ayudas. «El cultivo del tabaco es uno de los principales motores del campo», señaló, antes de insistir en que la Junta seguirá trabajando para que mantenga su consideración de cultivo estratégico.

«Aprovechemos estos foros para construir las soluciones del mañana», concluyó Rojas Pastor ante los representantes del sector tabaquero reunidos en Cáceres.n